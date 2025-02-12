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В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем - РИА Новости, 12.02.2025
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17:13 12.02.2025 (обновлено: 19:10 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/estonija-1998911499.html
В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем
В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем - РИА Новости, 12.02.2025
В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем
Эстония готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем, заявил эстонский министр иностранных дел Маркус... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:13:00+03:00
2025-02-12T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстония готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем, заявил эстонский министр иностранных дел Маркус Цахкна. "Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент - ред.) в соответствии с эстонским законодательством", - заявил Цахкна в интервью телерадиокомпании ERR, отвечая на вопрос о том, готова ли страна защищать Украину в случае возможного повторения военных действий. Кроме того, он добавил, что в правительстве страны обсуждали, что Эстония "обязательно должна быть за столом переговоров", когда будут обговариваться возможные гарантии безопасности для Украины. "Как это будет выглядеть, сколько солдат, будет ли это миротворческая или военная миссия - сегодня об этом говорить еще рано. Но эти дебаты уже ведутся. Так что Эстония должна быть за столом этих переговоров и в то же время помнить, что мы также должны обеспечить собственную обороноспособность", - заявил министр. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.
https://ria.ru/20240912/ukraina-1972222910.html
https://ria.ru/20240718/sholts-1960596765.html
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украина, россия, эстония, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, в мире
Украина, Россия, Эстония, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире
В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем

Глава МИД Цахкна: Эстония готова защищать Украину в случае повторения конфликта

© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensЭстонский солдат
Эстонский солдат - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Эстонский солдат
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстония готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем, заявил эстонский министр иностранных дел Маркус Цахкна.
«
"Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент - ред.) в соответствии с эстонским законодательством", - заявил Цахкна в интервью телерадиокомпании ERR, отвечая на вопрос о том, готова ли страна защищать Украину в случае возможного повторения военных действий.
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Кроме того, он добавил, что в правительстве страны обсуждали, что Эстония "обязательно должна быть за столом переговоров", когда будут обговариваться возможные гарантии безопасности для Украины.
«
"Как это будет выглядеть, сколько солдат, будет ли это миротворческая или военная миссия - сегодня об этом говорить еще рано. Но эти дебаты уже ведутся. Так что Эстония должна быть за столом этих переговоров и в то же время помнить, что мы также должны обеспечить собственную обороноспособность", - заявил министр.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.
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