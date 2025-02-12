В МИД Эстонии заявили о готовности защищать Украину в будущем
Глава МИД Цахкна: Эстония готова защищать Украину в случае повторения конфликта
© Getty Images / NurPhoto/Jaap ArriensЭстонский солдат
© Getty Images / NurPhoto/Jaap Arriens
Эстонский солдат
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстония готова защищать Украину в случае повторения военных действий на территории этой страны в будущем, заявил эстонский министр иностранных дел Маркус Цахкна.
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"Это в наших интересах. Но в конечном счете решение об этом будет принимать Рийгикогу (парламент - ред.) в соответствии с эстонским законодательством", - заявил Цахкна в интервью телерадиокомпании ERR, отвечая на вопрос о том, готова ли страна защищать Украину в случае возможного повторения военных действий.
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"Как это будет выглядеть, сколько солдат, будет ли это миротворческая или военная миссия - сегодня об этом говорить еще рано. Но эти дебаты уже ведутся. Так что Эстония должна быть за столом этих переговоров и в то же время помнить, что мы также должны обеспечить собственную обороноспособность", - заявил министр.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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В свою очередь американский президент Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, для выхода на траекторию урегулирования по Украине нужно решать первопричины конфликта, этот вопрос глубже, чем направление миссии миротворцев.