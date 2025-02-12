https://ria.ru/20250212/estonija-1998852514.html

В Эстонии разглядели угрозу в российских БПЛА

В Эстонии разглядели угрозу в российских БПЛА - РИА Новости, 12.02.2025

В Эстонии разглядели угрозу в российских БПЛА

Эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:11:00+03:00

2025-02-12T14:11:00+03:00

2025-02-12T14:11:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии и НАТО. "Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время", - утверждается в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год, опубликованном на ее официальном сайте. Как полагают авторы документа, инициативы России в области развития технологии беспилотников, а также полученный в ходе конфликта на Украине опыт "обеспечат российским вооруженным силам прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА". В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250211/estonija-1998584047.html

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россия, эстония, украина, нато, в мире, армия