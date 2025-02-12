В Эстонии разглядели угрозу в российских БПЛА
Эстонская разведка: российские беспилотники угрожают безопасности Эстонии и НАТО
Боевая работа расчета БПЛА "Суперкам" . Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Эстонская служба внешней разведки в своем ежегодном отчете отметила развитие технологий беспилотников в России, усмотрев в этом угрозу для безопасности Эстонии и НАТО.
"Учитывая стремление России развивать и применять беспилотные технологии в своих вооруженных силах, угроза, которую представляют для Эстонии и НАТО российские разведывательные и ударные беспилотники, возрастет в ближайшее время", - утверждается в докладе эстонской внешней разведки на 2025 год, опубликованном на ее официальном сайте.
Как полагают авторы документа, инициативы России в области развития технологии беспилотников, а также полученный в ходе конфликта на Украине опыт "обеспечат российским вооруженным силам прочные позиции в долгосрочном развертывании БПЛА".
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и РФ. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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