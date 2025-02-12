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Экспортеры отправили в Азию 130 тысяч тонн рыбы и мяса - РИА Новости, 12.02.2025
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10:21 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/eksportery-1998789071.html
Экспортеры отправили в Азию 130 тысяч тонн рыбы и мяса
Экспортеры отправили в Азию 130 тысяч тонн рыбы и мяса - РИА Новости, 12.02.2025
Экспортеры отправили в Азию 130 тысяч тонн рыбы и мяса
Более 130 тысяч тонн (10 тысяч TEU) российской продукции в 2024 году было отправлено на экспорт в Азию с помощью логистических сервисов "Мясной шаттл" и "Рыбный РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T10:21:00+03:00
2025-02-12T10:21:00+03:00
экономика
азия
китай
вьетнам
россия
экспорт
мясо
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 130 тысяч тонн (10 тысяч TEU) российской продукции в 2024 году было отправлено на экспорт в Азию с помощью логистических сервисов "Мясной шаттл" и "Рыбный шаттл", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Шаттлы позволяют производителям из различных регионов осуществлять поставки мясной и рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах в страны Восточной и Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.Главное преимущество шаттлов — сокращение стоимости транспортных издержек на 15% и времени перевозки на 5-7 дней, благодаря чему сохраняются потребительские свойства скоропортящейся продукции.За год объем поставок замороженной рыбы и морепродуктов с использованием сервиса приблизился к 70 тысячам тонн. Ключевыми странами экспорта стали Китай, Вьетнам, Южная Корея и Япония, а регионами отправки — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Сахалин, Мурманск и Санкт-Петербург.В свою очередь, ведущим направлением "Мясного шаттла" стали Китай и Вьетнам. Транспортировка осуществлялась преимущественно из Москвы, Брянска, Новосибирска, Новороссийска и Санкт-Петербурга.Всего за год "Мясной шаттл" перевез на экспорт более 60 тысяч тонн продукции, в том числе отправил в Китай первую партию российской свинины после снятия запрета на ее импорт в начале 2024 года."Комплексный сервис доставки термочувствительных грузов позволяет бизнесу полноценно реализовать свой экспортный потенциал на перспективных азиатских рынках. Ключевое здесь то, что шаттлы дают экспортерам возможность систематизировать поставки продукции, резко сократив традиционные сезонные и иные логистические ограничения за счет регулярных контейнерных перевозок", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.Напомним, экспортеры сельскохозяйственной и продовольственной продукции могут компенсировать до 25% затрат на перевозку по специальной программе господдержки.Условия получения компенсации в 2025 году можно узнать на сайте РЭЦ на странице "Господдержка. Транспортировка товаров АПК". Прием заявок на компенсацию затрат осуществляется через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
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экономика, азия, китай, вьетнам, россия, экспорт, мясо, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Азия, Китай, Вьетнам, Россия, Экспорт, Мясо, Российский экспортный центр (РЭЦ)
Экспортеры отправили в Азию 130 тысяч тонн рыбы и мяса

Экспортеры отправили в Азию 130 тысяч тонн рыбы и мяса рефконтейнерными шаттлами

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Офис АО "Российский экспортный центр" в Москве
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Более 130 тысяч тонн (10 тысяч TEU) российской продукции в 2024 году было отправлено на экспорт в Азию с помощью логистических сервисов "Мясной шаттл" и "Рыбный шаттл", сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Шаттлы позволяют производителям из различных регионов осуществлять поставки мясной и рыбной продукции в рефрижераторных контейнерах в страны Восточной и Юго-Восточной Азии", - говорится в сообщении.
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Главное преимущество шаттлов — сокращение стоимости транспортных издержек на 15% и времени перевозки на 5-7 дней, благодаря чему сохраняются потребительские свойства скоропортящейся продукции.
За год объем поставок замороженной рыбы и морепродуктов с использованием сервиса приблизился к 70 тысячам тонн. Ключевыми странами экспорта стали Китай, Вьетнам, Южная Корея и Япония, а регионами отправки — Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Сахалин, Мурманск и Санкт-Петербург.
В свою очередь, ведущим направлением "Мясного шаттла" стали Китай и Вьетнам. Транспортировка осуществлялась преимущественно из Москвы, Брянска, Новосибирска, Новороссийска и Санкт-Петербурга.
Всего за год "Мясной шаттл" перевез на экспорт более 60 тысяч тонн продукции, в том числе отправил в Китай первую партию российской свинины после снятия запрета на ее импорт в начале 2024 года.
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"Комплексный сервис доставки термочувствительных грузов позволяет бизнесу полноценно реализовать свой экспортный потенциал на перспективных азиатских рынках. Ключевое здесь то, что шаттлы дают экспортерам возможность систематизировать поставки продукции, резко сократив традиционные сезонные и иные логистические ограничения за счет регулярных контейнерных перевозок", — подчеркнул вице-президент РЭЦ Станислав Георгиевский.
Напомним, экспортеры сельскохозяйственной и продовольственной продукции могут компенсировать до 25% затрат на перевозку по специальной программе господдержки.
Условия получения компенсации в 2025 году можно узнать на сайте РЭЦ на странице "Господдержка. Транспортировка товаров АПК". Прием заявок на компенсацию затрат осуществляется через государственную цифровую платформу "Мой экспорт".
 
ЭкономикаАзияКитайВьетнамРоссияЭкспортМясоРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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