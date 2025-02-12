Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге отменили выступление Доры - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 12.02.2025 (обновлено: 16:01 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/ekaterinburg-1998853508.html
В Екатеринбурге отменили выступление Доры
В Екатеринбурге отменили выступление Доры - РИА Новости, 12.02.2025
В Екатеринбурге отменили выступление Доры
Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:55:00+03:00
2025-02-12T16:01:00+03:00
екатеринбург
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998852088_0:449:1620:1360_1920x0_80_0_0_0057ad243c694383a0d274720054ed59.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге, отменено, сообщили представители площадки. "Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов", – говорится в сообщении организаторов, опубликованном в группе в "ВКонтакте". Причины отмены выступления не уточняются, но, по заявлениям местных СМИ, Дора якобы попала в неофициальный список "запрещенных артистов", с кем нежелательно сотрудничать. Изначально концерт в столице Урала запланировали на март 2024 года, потом его перенесли на осень, уже затем – на февраль 2025 года. Дора – российская певица, исполняет песни в стиле поп-рок.
https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998852088_0:373:1620:1588_1920x0_80_0_0_119e3fc0321bc2adf52ac49bd098d923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге отменили выступление Доры

Концерт певицы Доры окончательно отменили в Екатеринбурге после двух переносов

© Фото : Дарья Шиханова/ВКонтактеДора Дарья Шиханова
Дора Дарья Шиханова - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Дарья Шиханова/ВКонтакте
Дора Дарья Шиханова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге, отменено, сообщили представители площадки.
"Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов", – говорится в сообщении организаторов, опубликованном в группе в "ВКонтакте".
Причины отмены выступления не уточняются, но, по заявлениям местных СМИ, Дора якобы попала в неофициальный список "запрещенных артистов", с кем нежелательно сотрудничать. Изначально концерт в столице Урала запланировали на март 2024 года, потом его перенесли на осень, уже затем – на февраль 2025 года.
Дора – российская певица, исполняет песни в стиле поп-рок.
Сергей Шнуров - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Шнуров проиграл суд на 165 миллионов рублей
11 декабря 2024, 19:21
 
ЕкатеринбургПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала