https://ria.ru/20250212/ekaterinburg-1998853508.html
В Екатеринбурге отменили выступление Доры
В Екатеринбурге отменили выступление Доры - РИА Новости, 12.02.2025
В Екатеринбурге отменили выступление Доры
Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:55:00+03:00
2025-02-12T15:55:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге, отменено, сообщили представители площадки. "Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов", – говорится в сообщении организаторов, опубликованном в группе в "ВКонтакте". Причины отмены выступления не уточняются, но, по заявлениям местных СМИ, Дора якобы попала в неофициальный список "запрещенных артистов", с кем нежелательно сотрудничать. Изначально концерт в столице Урала запланировали на март 2024 года, потом его перенесли на осень, уже затем – на февраль 2025 года. Дора – российская певица, исполняет песни в стиле поп-рок.
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екатеринбург, происшествия
Екатеринбург, Происшествия
В Екатеринбурге отменили выступление Доры
Концерт певицы Доры окончательно отменили в Екатеринбурге после двух переносов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге, отменено, сообщили представители площадки.
"Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов", – говорится в сообщении организаторов, опубликованном в группе в "ВКонтакте".
Причины отмены выступления не уточняются, но, по заявлениям местных СМИ, Дора якобы попала в неофициальный список "запрещенных артистов", с кем нежелательно сотрудничать. Изначально концерт в столице Урала запланировали на март 2024 года, потом его перенесли на осень, уже затем – на февраль 2025 года.
Дора – российская певица, исполняет песни в стиле поп-рок.