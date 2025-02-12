https://ria.ru/20250212/ekaterinburg-1998853508.html

В Екатеринбурге отменили выступление Доры

В Екатеринбурге отменили выступление Доры - РИА Новости, 12.02.2025

В Екатеринбурге отменили выступление Доры

Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге,... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T15:55:00+03:00

2025-02-12T15:55:00+03:00

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екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 фев – РИА Новости. Выступление российской певицы Доры (настоящее имя – Дарья Шиханова), которое должно было состояться 14 февраля в концерт-холле "Свобода" в Екатеринбурге, отменено, сообщили представители площадки. "Концерт Доры, ранее запланированный на 14 февраля, не состоится. За возвратом средств вы можете обратиться по месту приобретения билетов", – говорится в сообщении организаторов, опубликованном в группе в "ВКонтакте". Причины отмены выступления не уточняются, но, по заявлениям местных СМИ, Дора якобы попала в неофициальный список "запрещенных артистов", с кем нежелательно сотрудничать. Изначально концерт в столице Урала запланировали на март 2024 года, потом его перенесли на осень, уже затем – на февраль 2025 года. Дора – российская певица, исполняет песни в стиле поп-рок.

https://ria.ru/20241211/shnurov-1988680044.html

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екатеринбург, происшествия