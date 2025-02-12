https://ria.ru/20250212/efimov-1998827010.html

Ефимов: москвичи получили госуслуги в сфере имущества 129 тысяч раз

Ефимов: москвичи получили госуслуги в сфере имущества 129 тысяч раз - РИА Новости, 12.02.2025

Ефимов: москвичи получили госуслуги в сфере имущества 129 тысяч раз

Москвичи по результатам 2024 года обратились почти 130 тысяч за госуслугами в жилищной и имущественно-земельной сферах, рассказал заммэра столицы по... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T14:06:00+03:00

2025-02-12T14:06:00+03:00

2025-02-12T14:06:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Москвичи по результатам 2024 года обратились почти 130 тысяч за госуслугами в жилищной и имущественно-земельной сферах, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Всего в прошлом году за госуслугами обратились более 129 тысяч раз, из них 93,3 тысячи заявок – свыше 70% – поступили в электронном виде. Количество обращений в прошлом году сопоставимо с показателями предыдущего, что говорит о стабильном спросе на городские электронные продукты", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как отметил заммэра, всего в сфере имущества москвичи могут воспользоваться 28 госуслугами, из которых семь – жилищные. Причем 21 госуслуга доступна только на портале mos.ru.Чаще всего, как указывается в сообщении, москвичей интересовало получение справок о правах на жилье, зарегистрированных до 31 января, заключение договоров соцнайма, а также услуги по адресации объектов недвижимости. На долю этих услуг пришлось более половины заявок в 2024 году.

https://ria.ru/20250212/efimov-1998711588.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы