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Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ - РИА Новости, 12.02.2025
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09:14 12.02.2025 (обновлено: 12:01 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/efimov-1998711588.html
Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ
Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ - РИА Новости, 12.02.2025
Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ
Жилой квартал с детским садом построят в районе Соколиная Гора на востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T09:14:00+03:00
2025-02-12T12:01:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
московское центральное кольцо (мцк)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жилой квартал с детским садом построят в районе Соколиная Гора на востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как отметил он, три участка суммарной площадью 2,5 гектара, расположенных недалеко от станции "Партизанская" Арбатско-Покровской ветки метро и МЦК Измайлово, входят в один проект КРТ."Здесь планируется построить современный жилой квартал с детским садом для целей программы реновации. Общая площадь недвижимости составит 46,5 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 28,7 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Общая площадь домов, которые возведут для нужд реновации, составит почти 42 тысячи квадратных метров жилья. Суммарная площадь квартир в них превысит 24 тысячи "квадратов". Также в рамках проекта предусмотрен детский сад на 250 мест, указывается в сообщении.В нем также отмечается, что в новые дома планируется переселить около 900 москвичей. Также город получит примерно 65 рабочих мест.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Они занимают в общей сложности около 4,2 тысячи гектаров.
https://ria.ru/20250211/efimov-1998577008.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Московское центральное кольцо (МЦК), Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ

Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детским садом в рамках КРТ

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жилой квартал с детским садом построят в районе Соколиная Гора на востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Как отметил он, три участка суммарной площадью 2,5 гектара, расположенных недалеко от станции "Партизанская" Арбатско-Покровской ветки метро и МЦК Измайлово, входят в один проект КРТ.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Ефимов: в Москворечье-Сабурове построят образовательный комплекс
11 февраля, 14:14
"Здесь планируется построить современный жилой квартал с детским садом для целей программы реновации. Общая площадь недвижимости составит 46,5 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 28,7 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Общая площадь домов, которые возведут для нужд реновации, составит почти 42 тысячи квадратных метров жилья. Суммарная площадь квартир в них превысит 24 тысячи "квадратов". Также в рамках проекта предусмотрен детский сад на 250 мест, указывается в сообщении.
В нем также отмечается, что в новые дома планируется переселить около 900 москвичей. Также город получит примерно 65 рабочих мест.
В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Они занимают в общей сложности около 4,2 тысячи гектаров.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
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11 февраля, 09:14
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Московское центральное кольцо (МЦК)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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