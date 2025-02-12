https://ria.ru/20250212/efimov-1998711588.html

Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ

Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ - РИА Новости, 12.02.2025

Ефимов: на востоке Москвы построят жилой квартал с детсадом в рамках КРТ

Жилой квартал с детским садом построят в районе Соколиная Гора на востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T09:14:00+03:00

2025-02-12T09:14:00+03:00

2025-02-12T12:01:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

московское центральное кольцо (мцк)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Жилой квартал с детским садом построят в районе Соколиная Гора на востоке Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ), рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Как отметил он, три участка суммарной площадью 2,5 гектара, расположенных недалеко от станции "Партизанская" Арбатско-Покровской ветки метро и МЦК Измайлово, входят в один проект КРТ."Здесь планируется построить современный жилой квартал с детским садом для целей программы реновации. Общая площадь недвижимости составит 46,5 тысячи квадратных метров. Вложения в развитие площадки оцениваются в 7,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 28,7 миллиона рублей", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Общая площадь домов, которые возведут для нужд реновации, составит почти 42 тысячи квадратных метров жилья. Суммарная площадь квартир в них превысит 24 тысячи "квадратов". Также в рамках проекта предусмотрен детский сад на 250 мест, указывается в сообщении.В нем также отмечается, что в новые дома планируется переселить около 900 москвичей. Также город получит примерно 65 рабочих мест.В настоящее время в Москве на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта КРТ. Они занимают в общей сложности около 4,2 тысячи гектаров.

https://ria.ru/20250211/efimov-1998577008.html

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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , московское центральное кольцо (мцк), градостроительный комплекс москвы