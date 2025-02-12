https://ria.ru/20250212/dnepropetrovsk-1998972906.html

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025

В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T22:44:00+03:00

2025-02-12T22:44:00+03:00

2025-02-12T22:44:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250212/kiev-1998766314.html

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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины