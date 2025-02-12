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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:44 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/dnepropetrovsk-1998972906.html
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.02.2025
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T22:44:00+03:00
2025-02-12T22:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровск
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога. "В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250212/kiev-1998766314.html
днепропетровск
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в мире, днепропетровск, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военный в укрытии
Украинский военный в укрытии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военный в укрытии. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в Днепропетровске на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области объявлена воздушная тревога.
«
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровскРоссияУкраинаДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
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