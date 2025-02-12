Посол России в Иране надеется на продолжение переговоров по СВПД
Посол Дедов: без России переговоры по ядерной сделке не увенчаются успехом
© Фото предоставлено пресс-службой посольстваПосол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов
© Фото предоставлено пресс-службой посольства
Посол Российской Федерации в Иране Алексей Дедов. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Россия с самого начала была участником процесса переговоров по "ядерной сделке" с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) и надеется, что переговоры будут продолжены в изначальном формате "5+1" (пять членов Совбеза ООН и Германия), несмотря на попытки стран Запада отлучить от этого процесса Москву и Пекин, без РФ и Китая подобные переговоры не увенчаются успехом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов.
"Мы непосредственные участники этого процесса (переговоров по "ядерной сделке" - ред.). Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов, когда образовался формат "Иран с одной стороны и 5+1 - с другой стороны"... Мы ожидаем, что соответствующие переговоры будут продолжены именно в этом формате, поскольку у нас есть информация, что, к сожалению, западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай. Но мы исходим из того, что без России и Китая такого рода переговоры никогда не достигнут своей цели и не будут продуктивными. То есть, мы выступаем за то, чтобы этот формат "5+1" с одной стороны и Иран - с другой - был бы сохранен", - сказал посол.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
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