https://ria.ru/20250212/diplomatiya-1998752872.html

Посол России в Иране надеется на продолжение переговоров по СВПД

Посол России в Иране надеется на продолжение переговоров по СВПД - РИА Новости, 12.02.2025

Посол России в Иране надеется на продолжение переговоров по СВПД

Россия с самого начала была участником процесса переговоров по "ядерной сделке" с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) и надеется, что... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T04:20:00+03:00

2025-02-12T04:20:00+03:00

2025-02-12T04:31:00+03:00

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ТЕГЕРАН, 12 фев - РИА Новости. Россия с самого начала была участником процесса переговоров по "ядерной сделке" с Ираном (Совместному всеобъемлющему плану действий, СВПД) и надеется, что переговоры будут продолжены в изначальном формате "5+1" (пять членов Совбеза ООН и Германия), несмотря на попытки стран Запада отлучить от этого процесса Москву и Пекин, без РФ и Китая подобные переговоры не увенчаются успехом, заявил в интервью РИА Новости посол России в Иране Алексей Дедов. "Мы непосредственные участники этого процесса (переговоров по "ядерной сделке" - ред.). Этот процесс начался еще в начале двухтысячных годов, когда образовался формат "Иран с одной стороны и 5+1 - с другой стороны"... Мы ожидаем, что соответствующие переговоры будут продолжены именно в этом формате, поскольку у нас есть информация, что, к сожалению, западные страны пытаются отлучить от этого процесса Россию и Китай. Но мы исходим из того, что без России и Китая такого рода переговоры никогда не достигнут своей цели и не будут продуктивными. То есть, мы выступаем за то, чтобы этот формат "5+1" с одной стороны и Иран - с другой - был бы сохранен", - сказал посол. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку – Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при Дональде Трампе в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250118/svpd-1994415387.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, иран, китай, алексей дедов, дональд трамп, оон