https://ria.ru/20250212/diksi-1998793685.html

"Магнит" опроверг информацию о некачественных пирожках в "Дикси"

"Магнит" опроверг информацию о некачественных пирожках в "Дикси" - РИА Новости, 12.02.2025

"Магнит" опроверг информацию о некачественных пирожках в "Дикси"

Информация о покупке некачественных пирожков в магазине "Дикси" (принадлежит "Магниту") в Москве не соответствует действительности: пострадавшие не заходили в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T10:49:00+03:00

2025-02-12T10:49:00+03:00

2025-02-12T11:22:00+03:00

происшествия

дикси

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Информация о покупке некачественных пирожков в магазине "Дикси" (принадлежит "Магниту") в Москве не соответствует действительности: пострадавшие не заходили в магазин и не покупали товар, сообщили РИА Новости в "Магните", добавив, что в одном здании с магазином действуют точки общепита.Ранее в Telegram-каналах появилась информация об отравленных ртутью пирожках, которые, по предварительным данным, были куплены в магазине "Дикси" на Симферопольском бульваре в Москве."Информация о покупке некачественных пирожков в магазине "Дикси" не соответствует действительности. Пострадавшие не заходили в магазин "Дикси" и, соответственно, не приобретали в нем пирожков - об этом свидетельствуют камеры наблюдения магазина, которые предоставлены в распоряжение правоохранительных органов. В одном здании с "Дикси" действуют точки общепита", - сообщила компания.Там добавили, что, согласно данным Роспотребнадзора Москвы, причиной инцидента могла стать покупка продукции одной из точек общепита.Отмечается, что "Дикси" находится на оперативной связи со всеми уполномоченными органами и всячески содействует установлению истинных причин произошедшего.

https://ria.ru/20250212/kamchatka-1998779898.html

https://ria.ru/20250113/vkusvill-1993505424.html

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происшествия, дикси, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва