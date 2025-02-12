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В Британии расследуют деятельность крупнейшей водопроводной компании - РИА Новости, 12.02.2025
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12:51 12.02.2025 (обновлено: 12:56 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/britaniya-1998832169.html
В Британии расследуют деятельность крупнейшей водопроводной компании
В Британии расследуют деятельность крупнейшей водопроводной компании - РИА Новости, 12.02.2025
В Британии расследуют деятельность крупнейшей водопроводной компании
Британский регулятор водоснабжения Ofwat начал очередное расследование в отношении крупнейшей водопроводной компании страны Thames Water, которой на фоне... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:51:00+03:00
2025-02-12T12:56:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Британский регулятор водоснабжения Ofwat начал очередное расследование в отношении крупнейшей водопроводной компании страны Thames Water, которой на фоне огромного долга в 23,7 миллиарда долларов грозит крах, заявила в среду старший директор в надзорном органе Линн Паркер. Расследование связано с неудачей компании привнести обещанные ею изменения для улучшения окружающей среды. "Потребители платят Thames Water за реализацию этих необходимых схем по улучшению окружающей среды. Мы очень серьезно относимся к любым признакам того, что водопроводные компании не выполняют свои юридические обязательства. Поэтому мы начали расследование, чтобы понять, означает ли задержка в реализации схем по окружающей среде то, что Thames Water нарушила свои обязательства", - приводятся слова Паркер в пресс-релизе на сайте регулятора. По данным надзорного органа, Thames Water обещала с 2020 по 2025 год внедрить 812 изменений, однако позднее сообщила, что не сможет реализовать больше 100 обещанных схем. Как напоминает телеканал Sky News, при выявлении нарушений регулятор имеет право накладывать штраф в размере до 10% годового оборота бизнеса. Это может усложнить и так непростую финансовую ситуацию Thames Water, долг которой составляет 19 миллиардов фунтов стерлингов (23,7 миллиарда долларов). До этого Ofwat также неоднократно штрафовал компанию за различные нарушения, порой суммы превышали 100 миллионов долларов. Thames Water оказывает услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в Лондоне и ближайших графствах южной Англии. Компания обслуживает около 15 миллионов потребителей.
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лондон, англия, в мире
Лондон, Англия, В мире
В Британии расследуют деятельность крупнейшей водопроводной компании

Британский регулятор Ofwat начал расследование в отношении Thames Water

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкВестминстерский дворец в Лондоне
Вестминстерский дворец в Лондоне - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Вестминстерский дворец в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Британский регулятор водоснабжения Ofwat начал очередное расследование в отношении крупнейшей водопроводной компании страны Thames Water, которой на фоне огромного долга в 23,7 миллиарда долларов грозит крах, заявила в среду старший директор в надзорном органе Линн Паркер.
Расследование связано с неудачей компании привнести обещанные ею изменения для улучшения окружающей среды.
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"Потребители платят Thames Water за реализацию этих необходимых схем по улучшению окружающей среды. Мы очень серьезно относимся к любым признакам того, что водопроводные компании не выполняют свои юридические обязательства. Поэтому мы начали расследование, чтобы понять, означает ли задержка в реализации схем по окружающей среде то, что Thames Water нарушила свои обязательства", - приводятся слова Паркер в пресс-релизе на сайте регулятора.
По данным надзорного органа, Thames Water обещала с 2020 по 2025 год внедрить 812 изменений, однако позднее сообщила, что не сможет реализовать больше 100 обещанных схем. Как напоминает телеканал Sky News, при выявлении нарушений регулятор имеет право накладывать штраф в размере до 10% годового оборота бизнеса.
Это может усложнить и так непростую финансовую ситуацию Thames Water, долг которой составляет 19 миллиардов фунтов стерлингов (23,7 миллиарда долларов). До этого Ofwat также неоднократно штрафовал компанию за различные нарушения, порой суммы превышали 100 миллионов долларов.
Thames Water оказывает услуги по водоснабжению и очистке сточных вод в Лондоне и ближайших графствах южной Англии. Компания обслуживает около 15 миллионов потребителей.
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