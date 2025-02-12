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В Британии назвали критичный год для войны на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
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17:35 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/britanija-1998917195.html
В Британии назвали критичный год для войны на Украине
В Британии назвали критичный год для войны на Украине - РИА Новости, 12.02.2025
В Британии назвали критичный год для войны на Украине
Глава минобороны Великобритании Джон Хили считает, что 2025 год станет решающим в украинском конфликте. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T17:35:00+03:00
2025-02-12T17:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Джон Хили считает, что 2025 год станет решающим в украинском конфликте. "Две тысячи двадцать пятый год – критичный год для войны на Украине", - заявил он перед началом заседания контактной группы по Украине. Трансляция велась на сайте НАТО. В связи с этим министр призвал Запад нарастить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь "мира с помощью силы". Он также подтвердил, что Британия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (186 миллионов долларов). Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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в мире, россия, украина, великобритания, джон хили, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Великобритания, Джон Хили, Владимир Путин, НАТО
В Британии назвали критичный год для войны на Украине

Глава Минобороны Британии Хили: 2025 год станет решающим в конфликте на Украине

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Британии и Украины
Флаги Британии и Украины - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Британии и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Глава минобороны Великобритании Джон Хили считает, что 2025 год станет решающим в украинском конфликте.
"Две тысячи двадцать пятый год – критичный год для войны на Украине", - заявил он перед началом заседания контактной группы по Украине. Трансляция велась на сайте НАТО.
В связи с этим министр призвал Запад нарастить поддержку Киева и продолжать оказывать давление на Россию, чтобы достичь "мира с помощью силы". Он также подтвердил, что Британия выделит Украине новый пакет военной помощи на сумму в 150 миллионов фунтов стерлингов (186 миллионов долларов).
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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В миреРоссияУкраинаВеликобританияДжон ХилиВладимир ПутинНАТО
 
 
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