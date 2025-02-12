https://ria.ru/20250212/biznes-1998898571.html

Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка

Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка - РИА Новости, 12.02.2025

Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка

Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, составил около 370 миллиардов рублей по итогам прошлого... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:26:00+03:00

2025-02-12T16:26:00+03:00

2025-02-12T16:32:00+03:00

корпорация мсп

мсп банк

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, составил около 370 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что данный показатель на 80% больше, чем в 2023 году. При этом кредитный портфель банка приблизился к значению в 90 миллиардов рублей. Также в прошлом году банк показал самый высокий результат по чистой прибыли 4,3 миллиарда рублей (данные по РСБУ). В 2024 году дочерний банк Корпорации МСП реализовал две сделки по секьюритизации и выпустил облигаций с залоговым обеспечением на 4 миллиарда рублей. "Вызов состоял в том, чтобы выполнить взаимоисключающие задачи: давать финансирование максимальному количеству предпринимателей, но при этом быть безубыточными", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он подчеркнул, что банк совмещает функции классической финансовой организации, находящейся под надзором ЦБ, и института развития бизнеса. "МСП Банк работает с ключевыми для экономики отраслями, в том числе является участником льготных программ кредитования в рамках нового национального проекта", - добавил Исаевич. По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, по итогам 2024 года МСП Банк поддержал проекты более 9 тысяч предпринимателей, в том числе из новых и приграничных регионов. "При этом мы активно развивали не только линейку кредитно-гарантийных продуктов, но и альтернативные источники привлечения финансирования на развитие бизнеса. Так в прошлом году банк выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Совокупный объем выпусков, организованных при участии МСП Банка, составил 8,2 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года", - сказал Подберезняк.

https://ria.ru/20250211/msb-1998487073.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, иван подберезняк, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса