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Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка - РИА Новости, 12.02.2025
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Твой бизнес
 
16:26 12.02.2025 (обновлено: 16:32 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/biznes-1998898571.html
Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка
Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка - РИА Новости, 12.02.2025
Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка
Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, составил около 370 миллиардов рублей по итогам прошлого... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:26:00+03:00
2025-02-12T16:32:00+03:00
корпорация мсп
мсп банк
александр исаевич
иван подберезняк
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, составил около 370 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба госкорпорации. Уточняется, что данный показатель на 80% больше, чем в 2023 году. При этом кредитный портфель банка приблизился к значению в 90 миллиардов рублей. Также в прошлом году банк показал самый высокий результат по чистой прибыли 4,3 миллиарда рублей (данные по РСБУ). В 2024 году дочерний банк Корпорации МСП реализовал две сделки по секьюритизации и выпустил облигаций с залоговым обеспечением на 4 миллиарда рублей. "Вызов состоял в том, чтобы выполнить взаимоисключающие задачи: давать финансирование максимальному количеству предпринимателей, но при этом быть безубыточными", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич. Он подчеркнул, что банк совмещает функции классической финансовой организации, находящейся под надзором ЦБ, и института развития бизнеса. "МСП Банк работает с ключевыми для экономики отраслями, в том числе является участником льготных программ кредитования в рамках нового национального проекта", - добавил Исаевич. По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, по итогам 2024 года МСП Банк поддержал проекты более 9 тысяч предпринимателей, в том числе из новых и приграничных регионов. "При этом мы активно развивали не только линейку кредитно-гарантийных продуктов, но и альтернативные источники привлечения финансирования на развитие бизнеса. Так в прошлом году банк выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Совокупный объем выпусков, организованных при участии МСП Банка, составил 8,2 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года", - сказал Подберезняк.
https://ria.ru/20250211/msb-1998487073.html
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https://ria.ru/20250204/msp-1997304464.html
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корпорация мсп, мсп банк, александр исаевич, иван подберезняк, россия, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Корпорация МСП, МСП Банк, Александр Исаевич, Иван Подберезняк, Россия, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Порядка 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка

Около 370 млрд рублей на развитие получил бизнес с помощью МСП Банка

© Фото : пресс-служба Корпорации МСПБаннеры с символикой Корпорации МСП
Баннеры с символикой Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : пресс-служба Корпорации МСП
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Консолидированный объем кредитно-гарантийной поддержки МСП Банка, дочерней организации Корпорации МСП, составил около 370 миллиардов рублей по итогам прошлого года, сообщает пресс-служба госкорпорации.
Уточняется, что данный показатель на 80% больше, чем в 2023 году.
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При этом кредитный портфель банка приблизился к значению в 90 миллиардов рублей. Также в прошлом году банк показал самый высокий результат по чистой прибыли 4,3 миллиарда рублей (данные по РСБУ). В 2024 году дочерний банк Корпорации МСП реализовал две сделки по секьюритизации и выпустил облигаций с залоговым обеспечением на 4 миллиарда рублей.
"Вызов состоял в том, чтобы выполнить взаимоисключающие задачи: давать финансирование максимальному количеству предпринимателей, но при этом быть безубыточными", - рассказал генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.
Он подчеркнул, что банк совмещает функции классической финансовой организации, находящейся под надзором ЦБ, и института развития бизнеса.
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"МСП Банк работает с ключевыми для экономики отраслями, в том числе является участником льготных программ кредитования в рамках нового национального проекта", - добавил Исаевич.
По словам председателя правления МСП Банка Ивана Подберезняка, по итогам 2024 года МСП Банк поддержал проекты более 9 тысяч предпринимателей, в том числе из новых и приграничных регионов.
"При этом мы активно развивали не только линейку кредитно-гарантийных продуктов, но и альтернативные источники привлечения финансирования на развитие бизнеса. Так в прошлом году банк выступил якорным инвестором для почти 40 компаний МСП, которые размещают свои облигации на Московской Бирже. Совокупный объем выпусков, организованных при участии МСП Банка, составил 8,2 миллиарда рублей, что более чем в три раза превышает показатель 2023 года", - сказал Подберезняк.
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