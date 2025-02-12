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Шойгу рассказал о "зонтике" для Казахстана и Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2025
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13:27 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/bezopasnost-1998844301.html
Шойгу рассказал о "зонтике" для Казахстана и Белоруссии
Шойгу рассказал о "зонтике" для Казахстана и Белоруссии - РИА Новости, 12.02.2025
Шойгу рассказал о "зонтике" для Казахстана и Белоруссии
Безопасность Казахстана и Белоруссии, союзников России, обеспечивается единым зонтиком, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после встречи в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:27:00+03:00
2025-02-12T13:27:00+03:00
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сергей шойгу
касым-жомарт токаев
безопасность
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Безопасность Казахстана и Белоруссии, союзников России, обеспечивается единым зонтиком, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после встречи в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. "Вы знаете, отношения России и Казахстана имеют настолько глубокие корни, они не могут зависеть от выборов президента Соединенных Штатов. Нас связывает общая история, общая жизнь, связывают общие границы. Наша граница больше семи тысяч километров, непрерывная. Безопасность наших союзников, Казахстана и Белоруссии, обеспечивается единым зонтиком безопасности. Мы об этом всегда говорили и не скрывали. Какие-то коррективы будут вноситься после всех заявлений, которые сделаны президентом США. Жизнь покажет. Посмотрим, какие будут реальные шаги", - сказал Шойгу. По его словам, вопросы безопасности обсуждаются с казахстанскими коллегами в оперативном режиме. "Вся работа идет на плановой основе, у нас подписан, утвержден план нашего сотрудничества на 2025-2027 годы", - добавил Шойгу.
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казахстан, россия, белоруссия, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, безопасность
Казахстан, Россия, Белоруссия, Сергей Шойгу, Касым-Жомарт Токаев, Безопасность
Шойгу рассказал о "зонтике" для Казахстана и Белоруссии

Шойгу: безопасность Казахстана и Белоруссии обеспечивается единым зонтиком

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Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
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АСТАНА, 12 фев - РИА Новости. Безопасность Казахстана и Белоруссии, союзников России, обеспечивается единым зонтиком, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу после встречи в Астане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
"Вы знаете, отношения России и Казахстана имеют настолько глубокие корни, они не могут зависеть от выборов президента Соединенных Штатов. Нас связывает общая история, общая жизнь, связывают общие границы. Наша граница больше семи тысяч километров, непрерывная. Безопасность наших союзников, Казахстана и Белоруссии, обеспечивается единым зонтиком безопасности. Мы об этом всегда говорили и не скрывали. Какие-то коррективы будут вноситься после всех заявлений, которые сделаны президентом США. Жизнь покажет. Посмотрим, какие будут реальные шаги", - сказал Шойгу.
По его словам, вопросы безопасности обсуждаются с казахстанскими коллегами в оперативном режиме. "Вся работа идет на плановой основе, у нас подписан, утвержден план нашего сотрудничества на 2025-2027 годы", - добавил Шойгу.
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