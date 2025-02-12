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Путин поддержал предложения главы Бурятии по охране Байкала - РИА Новости, 12.02.2025
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15:26 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/baykal-1998882950.html
Путин поддержал предложения главы Бурятии по охране Байкала
Путин поддержал предложения главы Бурятии по охране Байкала - РИА Новости, 12.02.2025
Путин поддержал предложения главы Бурятии по охране Байкала
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения главы Бурятии Алексея Цыденова по совершенствованию закона "Об охране озера Байкал", сообщила пресс-служба... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:26:00+03:00
2025-02-12T15:26:00+03:00
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УЛАН-УДЭ, 12 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения главы Бурятии Алексея Цыденова по совершенствованию закона "Об охране озера Байкал", сообщила пресс-служба правительства республики. "Глава Бурятии обратился к президенту России с просьбой доработать законодательство в области охраны озера Байкал. Владимир Путин наложил резолюцию "согласен" и поручил принять доработанный законопроект в весеннюю сессию. "При условии недопущения злоупотребления нормами закона на иные цели во вред Байкала", - подчеркнул глава государства", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, новый закон поможет решить следующие проблемы: защита населенных пунктов от лесных пожаров (создание противопожарных разрывов), строительство очистных сооружений в прибрежных населенных пунктах, перевод земель под кладбища из лесного фонда, ремонт дорог и мостов, строительство селезащитных сооружений, подведение инженерной инфраструктуры к объектам туризма, оформление земельных участков в собственность внутри действующих поселений, в том числе для многодетных, сирот и участников специальной военной операции. При этом отмечается, что изменения не коснутся национальных парков и других особо охраняемых территорий. В июле 2023 года Госдума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений на Байкальской природной территории, а также увеличивает число мероприятий по лесовосстановлению в этой зоне. Позднее в Госдуме подготовили новую версию законопроекта о рубках на Байкале, предлагалось уточнить, что рубки запрещены именно на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, для строительства эти земли нужно будет сначала перевести в соответствующую категорию по решению правительства, сообщал РИА Новости источник в комитете ГД по экологии.
https://ria.ru/20230722/baykal-1885506245.html
https://ria.ru/20250128/vodorosli-1995932486.html
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общество, россия, байкал, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Байкал, Владимир Путин, Госдума РФ
Путин поддержал предложения главы Бурятии по охране Байкала

Путин по просьбе Цыденова поручил доработать законопроект об охране Байкала

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПобережье озера Байкал в Прибайкальском районе республики Бурятия
Побережье озера Байкал в Прибайкальском районе республики Бурятия - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Побережье озера Байкал в Прибайкальском районе республики Бурятия. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 12 фев – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложения главы Бурятии Алексея Цыденова по совершенствованию закона "Об охране озера Байкал", сообщила пресс-служба правительства республики.
"Глава Бурятии обратился к президенту России с просьбой доработать законодательство в области охраны озера Байкал. Владимир Путин наложил резолюцию "согласен" и поручил принять доработанный законопроект в весеннюю сессию. "При условии недопущения злоупотребления нормами закона на иные цели во вред Байкала", - подчеркнул глава государства", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, новый закон поможет решить следующие проблемы: защита населенных пунктов от лесных пожаров (создание противопожарных разрывов), строительство очистных сооружений в прибрежных населенных пунктах, перевод земель под кладбища из лесного фонда, ремонт дорог и мостов, строительство селезащитных сооружений, подведение инженерной инфраструктуры к объектам туризма, оформление земельных участков в собственность внутри действующих поселений, в том числе для многодетных, сирот и участников специальной военной операции. При этом отмечается, что изменения не коснутся национальных парков и других особо охраняемых территорий.
В июле 2023 года Госдума приняла в первом чтении проект закона, который устанавливает перечень объектов, при строительстве, реконструкции и эксплуатации которых до 31 декабря 2030 года разрешаются сплошные рубки лесных насаждений на Байкальской природной территории, а также увеличивает число мероприятий по лесовосстановлению в этой зоне. Позднее в Госдуме подготовили новую версию законопроекта о рубках на Байкале, предлагалось уточнить, что рубки запрещены именно на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях, для строительства эти земли нужно будет сначала перевести в соответствующую категорию по решению правительства, сообщал РИА Новости источник в комитете ГД по экологии.
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