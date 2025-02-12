https://ria.ru/20250212/banki-1998814643.html
ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам
ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам - РИА Новости, 12.02.2025
ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:57:00+03:00
2025-02-12T11:57:00+03:00
2025-02-12T11:57:00+03:00
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады февраля 2025 года снизилась на 0,03 процентного пункта и достигла 21,44% годовых, следует из материалов Банка России. Рекордно высокий показатель средней ставки за всю историю измерений был зафиксирован во второй декаде декабря 2024 года - 22,28%, а рекордно низкий - в первой декаде октября 2020 года (4,33%). Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для рынка. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта. В список банков, по которым проводится наблюдение, входят Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, "Почта банк", "Московский кредитный банк", Т-Банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
https://ria.ru/20250212/banki-1998811274.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), сбербанк россии, газпромбанк, втб (банк), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Сбербанк России, Газпромбанк, ВТБ (банк), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
ЦБ рассказал, как изменилась средняя максимальная ставка по вкладам
ЦБ РФ: средняя максимальная ставка по вкладам 10 банков снизилась до 21,44%