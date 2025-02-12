https://ria.ru/20250212/bank-1998821010.html

Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом

Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом - РИА Новости, 12.02.2025

Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом

Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:12:00+03:00

2025-02-12T12:12:00+03:00

2025-02-12T12:13:00+03:00

экономика

москва

агентство по страхованию вкладов

центральный банк рф (цб рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg

МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Представитель Центробанка заявил в суде, что по результатам финансового обследования временной администрации "увеличена, скорректирована сумма недостатка имущества", в связи с чем приобщил дополнительные документы. Представитель временной администрации, назначенной в "Гарант-Инвест" после отзыва лицензии, сообщил, что "продолжает ухудшаться качество кредитного портфеля". Однако новый размер "дыры" в капитале банка юристы на заседании не назвали. Банк России с 26 декабря 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год. Как объяснил свое решение ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор. АСВ 10 января сообщило, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков "Гарант-Инвеста", которые получили 2 миллиарда рублей, что составляет 45% страховой ответственности госкорпорации по банку. Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них - около 300 юридических лиц.

https://ria.ru/20241226/banki-1991377988.html

https://ria.ru/20250110/sber-1993040692.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)