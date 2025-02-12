https://ria.ru/20250212/bank-1998821010.html
Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом
Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом - РИА Новости, 12.02.2025
Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом
Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:12:00+03:00
2025-02-12T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ). Представитель Центробанка заявил в суде, что по результатам финансового обследования временной администрации "увеличена, скорректирована сумма недостатка имущества", в связи с чем приобщил дополнительные документы. Представитель временной администрации, назначенной в "Гарант-Инвест" после отзыва лицензии, сообщил, что "продолжает ухудшаться качество кредитного портфеля". Однако новый размер "дыры" в капитале банка юристы на заседании не назвали. Банк России с 26 декабря 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год. Как объяснил свое решение ЦБ, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков. В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор. АСВ 10 января сообщило, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков "Гарант-Инвеста", которые получили 2 миллиарда рублей, что составляет 45% страховой ответственности госкорпорации по банку. Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них - около 300 юридических лиц.
https://ria.ru/20241226/banki-1991377988.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Москва, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд признал банк "Гарант-Инвест" банкротом
Банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре отозвали лицензию, признали банкротом
МОСКВА, 12 фев – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом банк "Гарант-Инвест", у которого в декабре была отозвана лицензия, и открыл в отношении этой кредитной организации конкурсное производство, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов
" (АСВ).
Представитель Центробанка заявил в суде, что по результатам финансового обследования временной администрации "увеличена, скорректирована сумма недостатка имущества", в связи с чем приобщил дополнительные документы. Представитель временной администрации, назначенной в "Гарант-Инвест" после отзыва лицензии, сообщил, что "продолжает ухудшаться качество кредитного портфеля". Однако новый размер "дыры" в капитале банка юристы на заседании не назвали.
Банк России с 26 декабря 2024 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у коммерческого банка "Гарант-Инвест", занимавшего по величине активов 168-е место в банковской системе. Это был шестой случай отзыва лицензии за прошлый год.
Как объяснил свое решение ЦБ
, кредитная организация нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение 12 месяцев неоднократно применялись к ней меры, в том числе вводились ограничения на привлечение средств вкладчиков.
В сообщении регулятора отмечалось, что в ходе проведенной 25 декабря 2024 года во время внеплановой инспекционной проверки ревизии наличных денежных средств в хранилище ценностей банка "Гарант-Инвест" выявлена крупная недостача. Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам повлечет полную утрату кредитной организацией собственных средств (капитала). С учетом этого в деятельности банка "Гарант-Инвест" возникла реальная угроза интересам кредиторов и вкладчиков, резюмировал регулятор.
АСВ 10 января сообщило, что с 28 декабря за страховым возмещением обратились 1,6 тысячи вкладчиков "Гарант-Инвеста", которые получили 2 миллиарда рублей, что составляет 45% страховой ответственности госкорпорации по банку. Согласно реестру кредитной организации, размер страховой ответственности АСВ составляет 4,4 миллиарда рублей. Возмещение в пределах установленных лимитов смогут получить более 4,3 тысячи вкладчиков, из них - около 300 юридических лиц.