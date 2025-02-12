https://ria.ru/20250212/balashikha-1998896183.html

В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие

В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.02.2025

В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие

В подмосковной Балашихе маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T16:18:00+03:00

2025-02-12T16:18:00+03:00

2025-02-12T17:48:00+03:00

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

москва

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МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В подмосковной Балашихе маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "На 20-м километре шоссе Энтузиастов в городском округе Балашиха в направлении Москвы произошел наезд маршрутного такси на препятствие", — сказал собеседник агентства. Как уточнил начальник управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгений Богук, ДТП произошло около 14:00 мск. Пострадали два человека, находившиеся в салоне маршрутки, их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.По его словам, водитель транспортного средства прошел предрейсовый медосмотр и был допущен к работе.Управление МВД по Московской области заявило в Telegram-канале, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

https://ria.ru/20250211/dtp-1998687176.html

https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html

балашиха

московская область (подмосковье)

москва

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва