Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:18 12.02.2025 (обновлено: 17:48 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/balashikha-1998896183.html
В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие
В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие - РИА Новости, 12.02.2025
В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие
В подмосковной Балашихе маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T16:18:00+03:00
2025-02-12T17:48:00+03:00
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998905224_0:308:956:846_1920x0_80_0_0_b251a58efa0e7a0326ed74f993a1e334.jpg
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В подмосковной Балашихе маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. "На 20-м километре шоссе Энтузиастов в городском округе Балашиха в направлении Москвы произошел наезд маршрутного такси на препятствие", — сказал собеседник агентства. Как уточнил начальник управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгений Богук, ДТП произошло около 14:00 мск. Пострадали два человека, находившиеся в салоне маршрутки, их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.По его словам, водитель транспортного средства прошел предрейсовый медосмотр и был допущен к работе.Управление МВД по Московской области заявило в Telegram-канале, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
https://ria.ru/20250211/dtp-1998687176.html
https://ria.ru/20250212/dtp-1998791165.html
балашиха
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998905224_0:123:952:837_1920x0_80_0_0_980df824b4960f9a512057c57c67db4b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), москва
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Москва
В Подмосковье маршрутка влетела в столб, есть пострадавшие

В Балашихе маршрутка влетела в столб мачты освещения, пострадали 2 человека

© Фото : Подмосковная полиция/TelegramМесто происшествия, где маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения в подмосковной Балашихе. 12 февраля 2025 года
Место происшествия, где маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения в подмосковной Балашихе. 12 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Подмосковная полиция/Telegram
Место происшествия, где маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения в подмосковной Балашихе. 12 февраля 2025 года
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В подмосковной Балашихе маршрутное такси врезалось в столб мачты освещения, пострадали два человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
"На 20-м километре шоссе Энтузиастов в городском округе Балашиха в направлении Москвы произошел наезд маршрутного такси на препятствие", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
В Нижнем Новгороде таксист попал в ДТП из-за нападения пассажира
11 февраля, 17:31
Как уточнил начальник управления по связям с общественностью АО "Мострансавто" Евгений Богук, ДТП произошло около 14:00 мск. Пострадали два человека, находившиеся в салоне маршрутки, их доставили в больницу с травмами средней степени тяжести.
По его словам, водитель транспортного средства прошел предрейсовый медосмотр и был допущен к работе.
Управление МВД по Московской области заявило в Telegram-канале, что сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.
Место столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленинградской области. 12 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Власти рассказали о пострадавших в ДТП с автобусом в Ленинградской области
Вчера, 10:35
 
ПроисшествияБалашихаМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала