Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС
Симонян: парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС
Ереван. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 12 фев — РИА Новости. Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, сообщил спикер высшего законодательного органа Ален Симонян.
"За законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в ЕС проголосовали 63 депутата-парламентария, против — семь. Решение принято", — сказал он.
Правящая фракция "Гражданский договор" поддержала документ. Что касается оппозиционных политсил, то партия "Честь имею" выступила против, а фракция "Армения" не принимала участия в голосовании.
Авторы проекта ссылаются на "волю народа" и утверждают, что запуск процесса вступления в Евросоюз преследует цель "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".
Фракция "Честь имею" назвала законопроект простой декларацией, угрожающей свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. Там также назвали противоречащей конституции содержащуюся в документе фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только через референдум.
В январе представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил, что документ не предусматривает проведения референдума по присоединению к ЕС, а объявляет о начале процесса. Он также признал, что ни одна страна-кандидат ранее не принимала подобный закон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в Евросоюз суверенным правом Еревана. Он отметил, что в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
Как заявлял вице-премьер Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о членстве в Евросоюзе как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.