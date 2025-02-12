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Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
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12:17 12.02.2025 (обновлено: 18:50 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/armeniya-1998822341.html
Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС
Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС - РИА Новости, 12.02.2025
Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС
Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, сообщил спикер высшего законодательного органа Ален... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T12:17:00+03:00
2025-02-12T18:50:00+03:00
армения
евросоюз
в мире
евразийский экономический союз
алексей оверчук
россия
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ЕРЕВАН, 12 фев — РИА Новости. Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, сообщил спикер высшего законодательного органа Ален Симонян."За законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в ЕС проголосовали 63 депутата-парламентария, против — семь. Решение принято", — сказал он.Правящая фракция "Гражданский договор" поддержала документ. Что касается оппозиционных политсил, то партия "Честь имею" выступила против, а фракция "Армения" не принимала участия в голосовании. Авторы проекта ссылаются на "волю народа" и утверждают, что запуск процесса вступления в Евросоюз преследует цель "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".В январе представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил, что документ не предусматривает проведения референдума по присоединению к ЕС, а объявляет о начале процесса. Он также признал, что ни одна страна-кандидат ранее не принимала подобный закон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в Евросоюз суверенным правом Еревана. Он отметил, что в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.Как заявлял вице-премьер Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о членстве в Евросоюзе как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250212/ekspert-1998920145.html
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армения, евросоюз, в мире, евразийский экономический союз, алексей оверчук, россия, дмитрий песков, ереван
Армения, Евросоюз, В мире, Евразийский экономический союз, Алексей Оверчук, Россия, Дмитрий Песков, Ереван
Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС

Симонян: парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 12 фев — РИА Новости. Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, сообщил спикер высшего законодательного органа Ален Симонян.
"За законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в ЕС проголосовали 63 депутата-парламентария, против — семь. Решение принято", — сказал он.
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Вчера, 17:53
Правящая фракция "Гражданский договор" поддержала документ. Что касается оппозиционных политсил, то партия "Честь имею" выступила против, а фракция "Армения" не принимала участия в голосовании.
Авторы проекта ссылаются на "волю народа" и утверждают, что запуск процесса вступления в Евросоюз преследует цель "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".

Фракция "Честь имею" назвала законопроект простой декларацией, угрожающей свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. Там также назвали противоречащей конституции содержащуюся в документе фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только через референдум.

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Вчера, 18:00
В январе представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил, что документ не предусматривает проведения референдума по присоединению к ЕС, а объявляет о начале процесса. Он также признал, что ни одна страна-кандидат ранее не принимала подобный закон.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в Евросоюз суверенным правом Еревана. Он отметил, что в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.
Как заявлял вице-премьер Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о членстве в Евросоюзе как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.
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АрменияЕвросоюзВ миреЕвразийский экономический союзАлексей ОверчукРоссияДмитрий ПесковЕреван
 
 
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