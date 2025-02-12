https://ria.ru/20250212/armeniya-1998822341.html

Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС

Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС - РИА Новости, 12.02.2025

Парламент Армении в I чтении принял проект о процессе вступления в ЕС

Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, сообщил спикер высшего законодательного органа Ален... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T12:17:00+03:00

2025-02-12T12:17:00+03:00

2025-02-12T18:50:00+03:00

армения

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ЕРЕВАН, 12 фев — РИА Новости. Парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз, сообщил спикер высшего законодательного органа Ален Симонян."За законопроект о начале процесса вступления Республики Армении в ЕС проголосовали 63 депутата-парламентария, против — семь. Решение принято", — сказал он.Правящая фракция "Гражданский договор" поддержала документ. Что касается оппозиционных политсил, то партия "Честь имею" выступила против, а фракция "Армения" не принимала участия в голосовании. Авторы проекта ссылаются на "волю народа" и утверждают, что запуск процесса вступления в Евросоюз преследует цель "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".В январе представитель инициативной группы Артак Зейналян заявил, что документ не предусматривает проведения референдума по присоединению к ЕС, а объявляет о начале процесса. Он также признал, что ни одна страна-кандидат ранее не принимала подобный закон. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал желание Армении вступить в Евросоюз суверенным правом Еревана. Он отметил, что в республике есть политические силы, которые считают, что ориентир на ЕС даст стране дополнительные дивиденды. Москва же исходит из того, что Армения продолжает получать дивиденды от членства в ЕАЭС в процессах евразийской экономической интеграции.Как заявлял вице-премьер Алексей Оверчук, Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о членстве в Евросоюзе как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать экономическую политику в отношении республики с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250212/ekspert-1998920145.html

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https://ria.ru/20250126/lukashenko-1995562567.html

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армения, евросоюз, в мире, евразийский экономический союз, алексей оверчук, россия, дмитрий песков, ереван