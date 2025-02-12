Рейтинг@Mail.ru
Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:00 12.02.2025 (обновлено: 18:01 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/armenija-1998920900.html
Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении
Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении - РИА Новости, 12.02.2025
Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении
Принятый в среду парламентом Армении в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС соответствует политике кабмина страны, заявил... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T18:00:00+03:00
2025-02-12T18:01:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
никол пашинян
алексей оверчук
евросоюз
евразийский экономический союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_124:0:2754:1479_1920x0_80_0_0_d2409d0e42af07809a9c4e95fad7b1a3.jpg
ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Принятый в среду парламентом Армении в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС соответствует политике кабмина страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ранее в среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Вы знаете, что правительство позитивно относится к законопроекту, в том числе потому, что он соответствует его политике балансирования и сбалансированности и, я думаю, что это важный шаг. Когда этот законопроект вступит в силу, мы предложим народу "полное меню" внешних отношений", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он уточнил, что тем самым перед народом будут созданы широкие возможности выбора. "И мы сами сможем вести содержательные обсуждения вокруг этого выбора... Но нужно создавать правильные ожидания, чтобы люди не думали, что мы уже стали членами ЕС или кандидатами на вступление", - заявил он. Пашинян счел также этот процесс важным компонентом с точки зрения безопасности. "Так как этот баланс на прямую сказывается на атмосфере безопасности", - заявил Пашинян. В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной". Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала. Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в законопроекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html
https://ria.ru/20250212/ekspert-1998920145.html
https://ria.ru/20250211/armeniya-1998665595.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/17/1929119863_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_3fd25412050ad3f9e3608f06c1afeffc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Армения, Россия, Ереван, Никол Пашинян, Алексей Оверчук, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении

Пашинян: законопроект о вступлении Армении в ЕС соответствует политике кабмина

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Принятый в среду парламентом Армении в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС соответствует политике кабмина страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Ранее в среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий.
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Пашинян прокомментировал принятие закона о вступлении Армении в ЕС
31 января, 16:10
"Вы знаете, что правительство позитивно относится к законопроекту, в том числе потому, что он соответствует его политике балансирования и сбалансированности и, я думаю, что это важный шаг. Когда этот законопроект вступит в силу, мы предложим народу "полное меню" внешних отношений", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте.
Он уточнил, что тем самым перед народом будут созданы широкие возможности выбора. "И мы сами сможем вести содержательные обсуждения вокруг этого выбора... Но нужно создавать правильные ожидания, чтобы люди не думали, что мы уже стали членами ЕС или кандидатами на вступление", - заявил он. Пашинян счел также этот процесс важным компонентом с точки зрения безопасности. "Так как этот баланс на прямую сказывается на атмосфере безопасности", - заявил Пашинян.
В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной".
Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Эксперт оценила соответствие экономики Армении критериям ЕС
Вчера, 17:53
Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в законопроекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума.
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.
Вид на гору Арарат и город Ереван - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Армянская оппозиция сочла проект о вступлении в ЕС абсурдным
11 февраля, 16:23
 
В миреАрменияРоссияЕреванНикол ПашинянАлексей ОверчукЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала