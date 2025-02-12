https://ria.ru/20250212/armenija-1998920900.html

Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении

Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении - РИА Новости, 12.02.2025

Пашинян заявил, что вступление в ЕС соответствует политике кабмина Армении

Принятый в среду парламентом Армении в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС соответствует политике кабмина страны, заявил... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:00:00+03:00

2025-02-12T18:00:00+03:00

2025-02-12T18:01:00+03:00

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ЕРЕВАН, 12 фев – РИА Новости. Принятый в среду парламентом Армении в первом чтении законопроект о начале процесса вступления республики в ЕС соответствует политике кабмина страны, заявил премьер-министр Никол Пашинян. Ранее в среду парламент Армении принял разработанный прозападными силами законопроект о начале процесса вступления республики в Евросоюз при том, что само объединение не предлагало стране членство. Оппозиция в свою очередь назвала этот документ юридически абсурдным и не имеющим правовых последствий. "Вы знаете, что правительство позитивно относится к законопроекту, в том числе потому, что он соответствует его политике балансирования и сбалансированности и, я думаю, что это важный шаг. Когда этот законопроект вступит в силу, мы предложим народу "полное меню" внешних отношений", - заявил Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте. Он уточнил, что тем самым перед народом будут созданы широкие возможности выбора. "И мы сами сможем вести содержательные обсуждения вокруг этого выбора... Но нужно создавать правильные ожидания, чтобы люди не думали, что мы уже стали членами ЕС или кандидатами на вступление", - заявил он. Пашинян счел также этот процесс важным компонентом с точки зрения безопасности. "Так как этот баланс на прямую сказывается на атмосфере безопасности", - заявил Пашинян. В законопроекте, который принял парламент, ссылаясь на "волю народа", объявляется о начале процесса вступления Армении в Европейский союз. Авторы проекта утверждают, что тем самым ставят задачу "сделать Армению безопасной, защищенной, развитой и процветающей страной". Представитель инициативной группы Артак Зейналян ранее заявил, что законопроект не предусматривает проведения референдума по вступлению в ЕС, а декларирует начало процесса. При этом он признался, что ни одна страна-кандидат в ЕС подобный закон не принимала. Оппозиционная парламентская фракция "Честь имею" назвала законопроект юридически абсурдным, являющимся просто декларацией и угрожающим свободной торговле на рынках ЕАЭС, которая жизненно важна для армянской экономики. В оппозиционной фракции также назвали противоречащей конституции содержащуюся в законопроекте фразу "Республика Армения, выражая волю народа", поскольку воля народа может быть выражена только посредством референдума. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук 9 января заявил, что Россия рассматривает обсуждение в Армении законопроекта о вступлении в Евросоюз как начало выхода Еревана из ЕАЭС и будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства.

https://ria.ru/20250131/pashinjane-1996662388.html

https://ria.ru/20250212/ekspert-1998920145.html

https://ria.ru/20250211/armeniya-1998665595.html

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в мире, армения, россия, ереван, никол пашинян, алексей оверчук, евросоюз, евразийский экономический союз