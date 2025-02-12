Рейтинг@Mail.ru
РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске - РИА Новости, 12.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Архангельская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Архангельская область
 
11:01 12.02.2025
https://ria.ru/20250212/arhangelsk-1998796457.html
РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске
РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске - РИА Новости, 12.02.2025
РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске
Участники образовательной программы "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске разработают идеи для содержательного наполнения РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T11:01:00+03:00
2025-02-12T11:01:00+03:00
архангельская область
архангельск
россия
александр цыбульский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998794969_0:16:1280:736_1920x0_80_0_0_3b38176e7f747eb95fe860332ef340dd.jpg
АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Участники образовательной программы "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске разработают идеи для содержательного наполнения кампуса "Арктическая звезда" для научного и пространственного развития не только региона, но и всей Арктической зоны России, сообщила пресс-служба правительства области. Слушатели программы профподготовки РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" стали участниками модуля "Образовательный кампус мирового уровня "Арктическая звезда": новый инструмент региональной трансформации, устойчивости и пространственного развития АЗРФ". "В региональном модуле, который проходит в Архангельске, принимают участие 12 слушателей из Донецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Твери, Сургута – это руководители региональных предприятий и организаций, представители органов власти, победители и суперфиналисты конкурсов управленцев "Лидеры России" и "Лидеры Возрождения", - говорится в сообщении. Как подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, "Арктическая звезда" в хорошем смысле "перевернёт" весь облик города, поскольку это масштабный проект не только с научной точки зрения, но и архитектурной. Под создание кампуса в столице региона выбрано живописное место на берегу Северной Двины. Это будет масштабный комплекс зданий, общей площадью около 120 тысяч квадратных метров, – самый большой строительный проект нового времени в Архангельской области. "Проект амбициозный, с одной стороны, это развитие научно-образовательной базы в современном измерении, с другой, это и творческий градостроительный проект, который должен изменить внешнюю инфраструктуру, внешний облик города. Задач стоит много, и большая работа уже проделана", – сказал Цыбульский, пригласив участников программы присоединиться к ней с точки зрения людей, имеющих большой жизненный и профессиональный опыт. Глава региона отметил, что вся проектная и градостроительная документация уже находится на согласовании, на пороге – начало строительно-монтажных работ. Вместе с тем, по словам Цыбульского, ключевое значение на данном этапе имеет содержательная часть и наполнение смыслом. "Мы должны решить, чем станет будущий кампус для Архангельской области и всей Арктической зоны, чем он будет интересен для молодых ученых, студентов, специалистов", - пояснил глава региона. К этой работе губернатор и пригласил слушателей образовательного модуля РАНХиГС, подчеркнув при этом, что разработки должны вестись в плотном и открытом взаимодействии со специально созданной рабочей группой, в которую вошли руководители профильных ведомств Архангельской области. Цыбульский отметил, что региональное правительство рассматривает кампус "Арктическая звезда" как крупный научно-образовательный центр, который придаст новый импульс научным исследованиям в Арктике, разработке и внедрению в производство инновационных технологий, решению задач импортозамещения и технологического лидерства. Новый образовательный кластер позволит создать нескольких сотен рабочих мест в науке и высокотехнологичном производстве и ещё около двух тысяч – в сфере образования, медицины, спорта, управления результатами интеллектуальной деятельности и имущественным комплексом. Предложения, сформированные в ходе совместной работы, будут дорабатываться для защиты на очередном образовательном модуле программы в мае, который пройдет в Мастерской управления "Сенеж".
https://ria.ru/20250212/gubernator-1998795706.html
https://ria.ru/20250129/vlasti-1996070505.html
https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991081147.html
архангельск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0c/1998794969_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5df123f1422c443e6678e46eaebf5e38.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
архангельск, россия, александр цыбульский
Архангельская область, Архангельск, Россия, Александр Цыбульский
РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске

В Архангельске разработают идеи для наполнения кампуса "Арктическая звезда"

© Фото : Архангельская область official/TelegramГубернатор Архангельской области Александр Цыбульский на образовательной программе "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на образовательной программе Мастера управления РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Фото : Архангельская область official/Telegram
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на образовательной программе "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске
Читать ria.ru в
Дзен
АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Участники образовательной программы "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске разработают идеи для содержательного наполнения кампуса "Арктическая звезда" для научного и пространственного развития не только региона, но и всей Арктической зоны России, сообщила пресс-служба правительства области.
Слушатели программы профподготовки РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" стали участниками модуля "Образовательный кампус мирового уровня "Арктическая звезда": новый инструмент региональной трансформации, устойчивости и пространственного развития АЗРФ".
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на однодневной стажировке представителя регионального совета Движения первых Архангельской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Губернатор Архангельской области встретился с представителем "Первых"
Вчера, 10:56
"В региональном модуле, который проходит в Архангельске, принимают участие 12 слушателей из Донецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Твери, Сургута – это руководители региональных предприятий и организаций, представители органов власти, победители и суперфиналисты конкурсов управленцев "Лидеры России" и "Лидеры Возрождения", - говорится в сообщении.
Как подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, "Арктическая звезда" в хорошем смысле "перевернёт" весь облик города, поскольку это масштабный проект не только с научной точки зрения, но и архитектурной. Под создание кампуса в столице региона выбрано живописное место на берегу Северной Двины. Это будет масштабный комплекс зданий, общей площадью около 120 тысяч квадратных метров, – самый большой строительный проект нового времени в Архангельской области.
"Проект амбициозный, с одной стороны, это развитие научно-образовательной базы в современном измерении, с другой, это и творческий градостроительный проект, который должен изменить внешнюю инфраструктуру, внешний облик города. Задач стоит много, и большая работа уже проделана", – сказал Цыбульский, пригласив участников программы присоединиться к ней с точки зрения людей, имеющих большой жизненный и профессиональный опыт.
Глава региона отметил, что вся проектная и градостроительная документация уже находится на согласовании, на пороге – начало строительно-монтажных работ. Вместе с тем, по словам Цыбульского, ключевое значение на данном этапе имеет содержательная часть и наполнение смыслом. "Мы должны решить, чем станет будущий кампус для Архангельской области и всей Арктической зоны, чем он будет интересен для молодых ученых, студентов, специалистов", - пояснил глава региона.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Архангельские власти готовят кадровую программу для участников СВО
29 января, 11:27
К этой работе губернатор и пригласил слушателей образовательного модуля РАНХиГС, подчеркнув при этом, что разработки должны вестись в плотном и открытом взаимодействии со специально созданной рабочей группой, в которую вошли руководители профильных ведомств Архангельской области.
Цыбульский отметил, что региональное правительство рассматривает кампус "Арктическая звезда" как крупный научно-образовательный центр, который придаст новый импульс научным исследованиям в Арктике, разработке и внедрению в производство инновационных технологий, решению задач импортозамещения и технологического лидерства.
Новый образовательный кластер позволит создать нескольких сотен рабочих мест в науке и высокотехнологичном производстве и ещё около двух тысяч – в сфере образования, медицины, спорта, управления результатами интеллектуальной деятельности и имущественным комплексом.
Предложения, сформированные в ходе совместной работы, будут дорабатываться для защиты на очередном образовательном модуле программы в мае, который пройдет в Мастерской управления "Сенеж".
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 24.12.2024
Губернатор Архангельской области на прямой линии ответил на 30 вопросов
24 декабря 2024, 18:36
 
Архангельская областьАрхангельскРоссияАлександр Цыбульский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала