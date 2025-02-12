https://ria.ru/20250212/arhangelsk-1998796457.html

РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске

РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске - РИА Новости, 12.02.2025

РАНХиГС разработает идеи для наполнения кампуса в Архангельске

Участники образовательной программы "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске разработают идеи для содержательного наполнения РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T11:01:00+03:00

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архангельская область

архангельск

россия

александр цыбульский

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АРХАНГЕЛЬСК, 12 фев – РИА Новости. Участники образовательной программы "Мастера управления" РАНХиГС в рамках образовательного модуля в Архангельске разработают идеи для содержательного наполнения кампуса "Арктическая звезда" для научного и пространственного развития не только региона, но и всей Арктической зоны России, сообщила пресс-служба правительства области. Слушатели программы профподготовки РАНХиГС "Мастер государственного управления для руководителей" стали участниками модуля "Образовательный кампус мирового уровня "Арктическая звезда": новый инструмент региональной трансформации, устойчивости и пространственного развития АЗРФ". "В региональном модуле, который проходит в Архангельске, принимают участие 12 слушателей из Донецка, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Твери, Сургута – это руководители региональных предприятий и организаций, представители органов власти, победители и суперфиналисты конкурсов управленцев "Лидеры России" и "Лидеры Возрождения", - говорится в сообщении. Как подчеркнул губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, "Арктическая звезда" в хорошем смысле "перевернёт" весь облик города, поскольку это масштабный проект не только с научной точки зрения, но и архитектурной. Под создание кампуса в столице региона выбрано живописное место на берегу Северной Двины. Это будет масштабный комплекс зданий, общей площадью около 120 тысяч квадратных метров, – самый большой строительный проект нового времени в Архангельской области. "Проект амбициозный, с одной стороны, это развитие научно-образовательной базы в современном измерении, с другой, это и творческий градостроительный проект, который должен изменить внешнюю инфраструктуру, внешний облик города. Задач стоит много, и большая работа уже проделана", – сказал Цыбульский, пригласив участников программы присоединиться к ней с точки зрения людей, имеющих большой жизненный и профессиональный опыт. Глава региона отметил, что вся проектная и градостроительная документация уже находится на согласовании, на пороге – начало строительно-монтажных работ. Вместе с тем, по словам Цыбульского, ключевое значение на данном этапе имеет содержательная часть и наполнение смыслом. "Мы должны решить, чем станет будущий кампус для Архангельской области и всей Арктической зоны, чем он будет интересен для молодых ученых, студентов, специалистов", - пояснил глава региона. К этой работе губернатор и пригласил слушателей образовательного модуля РАНХиГС, подчеркнув при этом, что разработки должны вестись в плотном и открытом взаимодействии со специально созданной рабочей группой, в которую вошли руководители профильных ведомств Архангельской области. Цыбульский отметил, что региональное правительство рассматривает кампус "Арктическая звезда" как крупный научно-образовательный центр, который придаст новый импульс научным исследованиям в Арктике, разработке и внедрению в производство инновационных технологий, решению задач импортозамещения и технологического лидерства. Новый образовательный кластер позволит создать нескольких сотен рабочих мест в науке и высокотехнологичном производстве и ещё около двух тысяч – в сфере образования, медицины, спорта, управления результатами интеллектуальной деятельности и имущественным комплексом. Предложения, сформированные в ходе совместной работы, будут дорабатываться для защиты на очередном образовательном модуле программы в мае, который пройдет в Мастерской управления "Сенеж".

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https://ria.ru/20250129/vlasti-1996070505.html

https://ria.ru/20241224/tsybulskiy-1991081147.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

архангельск, россия, александр цыбульский