https://ria.ru/20250212/akinshina-1998908395.html

Покорила Бодрова и охмурила Шнурова: невероятная история Оксаны Акиньшиной

Покорила Бодрова и охмурила Шнурова: невероятная история Оксаны Акиньшиной - РИА Новости, 12.02.2025

Покорила Бодрова и охмурила Шнурова: невероятная история Оксаны Акиньшиной

Она начала свою карьеру в 13 лет, а в 15 уже закрутила роман с Сергеем Шнуровым. Затем – два брака, трое детей, скандальные романы и разлука с семьей. Как... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T18:00:00+03:00

2025-02-12T18:00:00+03:00

2025-02-12T18:00:00+03:00

шоубиз

санкт-петербург

оксана акиньшина

сергей бодров (младший)

ленинград

швейцария

чернобыльская аэс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/60988/85/609888554_0:39:1702:996_1920x0_80_0_0_d7c06bde192fc67e09e53a3b54df507e.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Она начала свою карьеру в 13 лет, а в 15 уже закрутила роман с Сергеем Шнуровым. Затем – два брака, трое детей, скандальные романы и разлука с семьей. Как Оксана Акиньшина успевает все?Хулиганка с киногеничной внешностьюБудущая актриса родилась 19 апреля 1987 года в Ленинграде, в семье, далекой от мира искусства. Отец работал автослесарем, мать — бухгалтером, и вряд ли кто-то мог предположить, что их дочь однажды окажется на больших экранах. Единственным творческим человеком в семье был дедушка по материнской линии, Сергей Реммих: он играл в театре, снимался в кино и даже пробовал себя в режиссуре.В детстве Оксана была тихим, усидчивым ребенком: увлекалась рукоделием, часами могла возиться с игрушками, интересовалась спортом. Однако с началом школьных лет ее будто подменили. Из спокойной девочки она превратилась в настоящую пацанку: конфликтовала с учителями, прогуливала уроки, предпочитая проводить время в компании мальчишек. Заброшенные стройки, уличные драки, лазание по гаражам — все это стало для нее привычным.Родители не давили на дочь и не устанавливали строгих запретов, полагая, что свобода поможет ей вырасти самостоятельной. Однако Оксана воспользовалась этим по-своему. В 11 лет впервые не вернулась домой ночевать, в 13 — уже курила и пробовала алкоголь. Позднее она признавалась, что такая вседозволенность, возможно, и помогла ей быстро повзрослеть, но теперь она жалеет, что родители не проявляли больше строгости.Развод отца и матери не стал для нее трагедией. Напротив, отношения с мамой стали крепче — им обеим не хотелось конфликтов, они поддерживали друг друга. С отцом Оксана также сохранила теплую связь.Несмотря на хулиганский характер, внешность у нее была киногеничная. В подростковом возрасте Акиньшина начала выходить на подиум, участвуя в модельных показах. Вскоре именно это и привело ее в кино.Дерзость, покорившая Сергея БодроваАкиньшина рано начала зарабатывать. Оксана обладала стройной фигурой и выразительной внешностью. Мать отправила ее фотографии в модельное агентство, и вскоре 13-летняя девочка подписала первый контракт. Именно эта случайность и привела ее в кино — агентство рекомендовало Оксану на пробы к Сергею Бодрову-младшему, который искал актрису для своего режиссерского дебюта.Режиссер просмотрел сотни претенденток, но именно в ней увидел то, что искал. "Была нужна ершистая девчонка, которая даже не будет пытаться понравиться", — вспоминал позже Бодров. Оксана действительно не старалась. Она откровенно дерзила на пробах, проявляя равнодушие к происходящему, и этим мгновенно зацепила режиссера. Продюсер картины Сергей Сельянов позже говорил: "Бодрову нужна была актриса, которая "та самая". Нужно было уговорить ее любой ценой".Так Акиньшина получила роль в фильме "Сестры" — картине, которая не только стала для нее дебютом, но и сразу сделала ее узнаваемой. В кадре Оксана чувствовала себя так естественно, что поражала даже опытных коллег. "Она плакала на камеру без подготовки", — вспоминали члены съемочной группы.Сама Акиньшина всегда с теплотой вспоминала Бодрова и влияние, которое он на нее оказал. "Он был моим ангелом-хранителем", — говорила актриса. Именно под его воздействием она впервые задумалась об учебе и даже попыталась поступить в университет, вдохновившись тем, что Бодров был искусствоведом.После премьеры "Сестер" предложения посыпались одно за другим. В 2002 году она снялась в фильме "В движении", а затем получила главную роль в скандинавской драме "Лиля навсегда", после которой ее начали воспринимать как серьезную драматическую актрису. В дальнейшем ее карьера только набирала обороты: "Стиляги", "Восемь первых свиданий", "СуперБобровы", "Беспринципные" и даже голливудский боевик "Превосходство Борна" с Мэттом Деймоном.Всего у нее более 50 работ в кино.Роман с ЧадовымКинокарьера Оксаны Акиньшиной развивалась стремительно, но личная жизнь с юности сопровождалась скандалами. Впервые она влюбилась в 14 лет — ее избранником стал 20-летний Алексей Чадов. Они познакомились в 2003 году на съемках фильма "Игры мотыльков", где сыграли влюбленную пару, и экранные чувства быстро переросли в реальный роман.Связь несовершеннолетней актрисы со взрослым мужчиной вызвала бурные обсуждения в прессе. Общественность осуждала пару, а мать Оксаны, следуя своей привычке не вмешиваться, предпочла отойти в сторону. Несмотря на шквал критики, отношения длились около двух лет."От Акиньшиной у всех мужчин мурашки по коже!" — признавался позже Чадов. Однако роман не выдержал испытания временем. Оксана бросила учебу, погрузившись в карьеру, а вокруг нее уже начинали виться другие мужчины."Ну чего? Раздевайся давай!"Роман Оксаны Акиньшиной и Сергея Шнурова стал одной из самых обсуждаемых историй в российском шоу-бизнесе. В 2004 году, когда Акиньшиной было 15, а Шнурову 30, они познакомились на съемках фильма "Игры мотыльков". Шнуров писал к нему музыку и даже снялся в эпизоде. Их роман начался мгновенно."Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой... А потом я уже осталась в его номере. "Ну чего? Раздевайся давай!" И дело пошло", — вспоминала позже актриса.Несмотря на 15 лет разницы, Акиньшина и Шнуров быстро съехались. Оксана фактически взяла на себя роль жены: готовила, убирала, придумывала развлечения, а Сергей, по ее словам, даже пытался воспитывать ее. Он будил актрису по утрам, вызывал такси, заставлял ходить в школу. Однако, когда группа "Ленинград" уходила в гастрольный тур, Оксана учебу забрасывала. В итоге школу она так и не окончила, получив лишь справку.Скандалы в их паре случались регулярно. Акиньшина ревновала, не стеснялась в выражениях и могла устроить разборку прямо на глазах у окружающих. Иногда конфликты заканчивались драками."Мы просто перестали друг друга понимать" — так объяснила актриса их расставание спустя почти пять лет отношений. Разошлись они буквально в один миг — по телефону. Оксана ни о чем не жалеет и даже называет Шнурова человеком, который многому ее научил.После расставания она впала в депрессию и сильно прибавила в весе, но смогла взять себя в руки и продолжить карьеру. В 2018 году пара встретилась снова и сделала совместные фото.Первый брак комом и первый сынПосле расставания с Сергеем Шнуровым личная жизнь Оксаны Акиньшиной продолжала бурлить. Вскоре она связала себя узами брака с бизнесменом Дмитрием Литвиновым, генеральным директором пиар-компании "Планета Информ". Их роман развивался стремительно: всего через несколько месяцев после знакомства они поженились.У пары родился сын Филипп в 2009 году, но семейное счастье оказалось недолгим. Уже в 2010 году Оксана подала на развод. Причины расставания остались за кулисами, но ходили слухи, что актрису тяготили семейные обязательства, и она хотела сосредоточиться на карьере. После развода Филипп остался жить с матерью Оксаны в Санкт-Петербурге, а сама актриса продолжила стремительный взлет в карьере.Второй брак и еще двое детейПосле недолгого романа с певцом Алексеем Воробьевым, Оксана, вопреки своему обещанию больше не выходить замуж, вновь отправилась в ЗАГС. На этот раз ее избранником стал кинопродюсер и бизнесмен Арчил Геловани. Их отношения завязались в 2012 году, и уже в 2013-м у пары родился сын Константин. В 2017 году на свет появилась дочь Эмми, и спустя 3 месяца семья переехала в Швейцарию.На какое-то время казалось, что Акиньшина наконец обрела семейное счастье. Она все реже появлялась на светских мероприятиях, предпочитая вести более уединенный образ жизни. Однако в 2018 году актриса ошеломила поклонников заявлением о разводе."Сообщаю сама о своем разводе с мужем. Надеюсь, все пройдет спокойно, быстро и не причинит вреда детям! Милые девушки, не вешайте нос! Вы самые лучшие, нужные, важные и любимые!" – написала она в соцсетях 18 августа.На фоне этой новости поползли слухи о возможном воссоединении Акиньшиной с Шнуровым, который в это же время разорвал брак с Матильдой. Однако вскоре Оксана и Арчил решили дать своему союзу второй шанс и отказались от развода. Тем не менее окончательного примирения не случилось, и в 2022 году пара окончательно разошлась.Дети, карьера и непростые отношения с семьейПосле развода с Геловани встал вопрос о детях. Как оказалось, еще до расставания Арчил перевез Константина и Эмми в Грузию.Старший сын Филипп, рожденный в первом браке, все время жил с бабушкой в Санкт-Петербурге. У мальчика, как сообщали СМИ, есть проблемы со здоровьем, и ему нужен постоянный уход и внимание.Сама Оксана, занятая съемками, редко навещает детей. В 2023 году в прессе разгорелся скандал: отец актрисы подал в суд на дочь за неуплату алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка. Как писали СМИ, он посчитал, что Оксана уделяет больше внимания своей карьере и личной жизни, нежели воспитанию детей. Сама актриса этот инцидент не комментировала.В последние годы Акиньшина продолжает активно сниматься в кино. В 2024 году она одновременно работала сразу над четырьмя проектами, исполняя в них главные роли. Несмотря на загруженный график, актриса нашла время для отдыха в США, и не одна, а в компании своего нового (или старого?) возлюбленного.Новый-старый роман с Данилой КозловскимСлухи о романе Оксаны Акиньшиной и Данилы Козловского начали ходить еще в 2020 году, во время съемок фильма "Чернобыль", где Козловский выступил не только как актер, но и как режиссер. Тогда оба были несвободны: Данила жил с актрисой Ольгой Зуевой, с которой воспитывал общего ребенка, а Оксана состояла в браке с Арчилом Геловани. Однако это не остановило их от сближения.После расставания Козловского с Зуевой в 2023 году актера стали чаще замечать с Акиньшиной. В начале 2025 года они опубликовали в соцсетях фотографии из ЮАР, что лишь подогрело разговоры об их романе.Официальных заявлений пара не делает, но их поведение говорит само за себя. Они вместе появляются на мероприятиях, путешествуют и практически не расстаются. Возможно, этот союз окажется прочнее всех предыдущих.

санкт-петербург

ленинград

швейцария

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, оксана акиньшина, сергей бодров (младший), ленинград, швейцария, чернобыльская аэс