https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1999110392.html

"Десант реставраторов" из России спас картины после пожара в Абхазии

"Десант реставраторов" из России спас картины после пожара в Абхазии - РИА Новости, 13.02.2025

"Десант реставраторов" из России спас картины после пожара в Абхазии

Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Национальной картинной галерее Абхазии в 2024 году, заявила и.о. министра культуры Абхазии РИА Новости, 13.02.2025

2025-02-12T23:57:00+03:00

2025-02-12T23:57:00+03:00

2025-02-13T14:24:00+03:00

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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Российские специалисты помогли спасти около 150 картин после пожара в Национальной картинной галерее Абхазии в 2024 году, заявила и.о. министра культуры Абхазии Динара Смыр. "Буквально на следующий день (после пожара - ред.) вы с нами связались, и буквально через два дня к нам приехал такой большой десант реставраторов, известных не только в России, но и за рубежом. Они провели у нас здесь колоссальную работу вместе с нашими реставраторами. Они сделали анализ, провели закрепительную часть каких-то работ, и спасли около 150 работ, которые нуждаются в реставрации", - сказала Смыр на встрече с российским министром культуры Ольгой Любимовой. Кроме того, добавила Смыр, на днях в Абхазию вновь приехала большая группа специалистов из России. Они отобрали около 60 работ, их вывезут на реставрацию в Москву. "Также нам была выделена большая сумма денег, благодаря Сергею Владиленовичу Кириенко. Огромное ему спасибо. И у нас восстановительные работы в Национальной картинной галерее сейчас идут в полном объеме", — сообщила Смыр. Ольга Любимова отметила, что трагедия в Национальной картинной галерее Абхазии не оставила никого в России равнодушным. "Руководители крупнейших российских музеев, буквально в первые же минуты после пожара, следуя нашей общей традиции братства, звонили в министерство культуры, говорили, когда выезжать, когда борт, когда мы летим. И это, конечно, очень важно. Это дружба и связь, и братство длиной в десятилетия", — рассказала российский министр.

https://ria.ru/20250213/abkhaziya-1999110187.html

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