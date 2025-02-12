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Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии - РИА Новости, 12.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
23:06 12.02.2025 (обновлено: 23:09 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974104.html
Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии
Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии - РИА Новости, 12.02.2025
Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии
Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне выступил с концертом в РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T23:06:00+03:00
2025-02-12T23:09:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
абхазия
россия
ольга любимова
80-летие победы в великой отечественной войне
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне выступил с концертом в Абхазии, в торжественной части поучаствовала министр культуры России Ольга Любимова, передает корреспондент РИА Новости. "У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен, который обогатит обе страны и поспособствует дружескому общению наших братских народов", - заявила на концерте исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр. Любимова, в свою очередь, подчеркнула, что концерт хора открывает год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. "Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", - сказала российский министр. Она также отметила, что культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены и являются образцом уникальной гармонии, а наиболее ярко это выражено в многовековой музыкальной традиции двух стран.
https://ria.ru/20250212/lyubimova-1998974559.html
https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html
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абхазия, россия, ольга любимова, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Абхазия, Россия, Ольга Любимова, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии

Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии в год празднования 80-летия Победы

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГосударственный академический русский народный хор России имени М. Е. Пятницкого
Государственный академический русский народный хор России имени М. Е. Пятницкого - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Государственный академический русский народный хор России имени М. Е. Пятницкого. Архивное фото
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне выступил с концертом в Абхазии, в торжественной части поучаствовала министр культуры России Ольга Любимова, передает корреспондент РИА Новости.
России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен, который обогатит обе страны и поспособствует дружескому общению наших братских народов", - заявила на концерте исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.
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Любимова, в свою очередь, подчеркнула, что концерт хора открывает год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
"Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", - сказала российский министр.
Она также отметила, что культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены и являются образцом уникальной гармонии, а наиболее ярко это выражено в многовековой музыкальной традиции двух стран.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеАбхазияРоссияОльга Любимова80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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