Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии
Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии в год празднования 80-летия Победы
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГосударственный академический русский народный хор России имени М. Е. Пятницкого
Государственный академический русский народный хор России имени М. Е. Пятницкого. Архивное фото
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне выступил с концертом в Абхазии, в торжественной части поучаствовала министр культуры России Ольга Любимова, передает корреспондент РИА Новости.
"У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен, который обогатит обе страны и поспособствует дружескому общению наших братских народов", - заявила на концерте исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр.
Любимова, в свою очередь, подчеркнула, что концерт хора открывает год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
"Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", - сказала российский министр.
Она также отметила, что культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены и являются образцом уникальной гармонии, а наиболее ярко это выражено в многовековой музыкальной традиции двух стран.