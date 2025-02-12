https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998974104.html

Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии

Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии - РИА Новости, 12.02.2025

Хор Пятницкого выступил с концертом в Абхазии

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне выступил с концертом в РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T23:06:00+03:00

2025-02-12T23:06:00+03:00

2025-02-12T23:09:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

абхазия

россия

ольга любимова

80-летие победы в великой отечественной войне

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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого в год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне выступил с концертом в Абхазии, в торжественной части поучаствовала министр культуры России Ольга Любимова, передает корреспондент РИА Новости. "У России и Абхазии исторически сложившееся плодотворное культурное партнерство, в основе которого лежит взаимоуважение, сохранение культурных традиций и нашего общего наследия. Уверена, что в дальнейшем мы продолжим наш культурный обмен, который обогатит обе страны и поспособствует дружескому общению наших братских народов", - заявила на концерте исполняющая обязанности министра культуры Абхазии Динара Смыр. Любимова, в свою очередь, подчеркнула, что концерт хора открывает год празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. "Эта юбилейная дата олицетворяет единение наших братских народов, стремление к сохранению богатого культурного наследия, укреплению и развитию российско-абхазского гуманитарного сотрудничества", - сказала российский министр. Она также отметила, что культуры народов России и Абхазии всегда были тесно переплетены и являются образцом уникальной гармонии, а наиболее ярко это выражено в многовековой музыкальной традиции двух стран.

https://ria.ru/20250212/lyubimova-1998974559.html

https://ria.ru/20250206/rossija-1997816083.html

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абхазия, россия, ольга любимова, 80-летие победы в великой отечественной войне