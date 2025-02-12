https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998963747.html

В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО

В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО - РИА Новости, 12.02.2025

В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО

Министерство энергетики и транспорта Абхазии работает над организацией прямых авиарейсов между Сухумом и Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми, а... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T20:58:00+03:00

2025-02-12T20:58:00+03:00

2025-02-12T20:58:00+03:00

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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Министерство энергетики и транспорта Абхазии работает над организацией прямых авиарейсов между Сухумом и Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми, а также Ханты-Мансийским автономным округом, сообщили в среду в ведомстве. В минувшую пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю. "В настоящее время министерство работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом. Мы уверены, что это станет важным шагом к улучшению транспортной доступности Абхазии и привлечению туристов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Во вторник правительство ЯНАО заявило, что Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией. Ранее в среду мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего рабочего визита в Сухум подтвердил готовность и этого региона к сотрудничеству в области пассажирских авиаперевозок.

https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998885005.html

https://ria.ru/20250208/aviasoobschenie-1998193145.html

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абхазия, сухум, республика коми, в мире, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, туризм, новости - туризм