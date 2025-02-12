https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998963747.html
В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО
В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО - РИА Новости, 12.02.2025
В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО
Министерство энергетики и транспорта Абхазии работает над организацией прямых авиарейсов между Сухумом и Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми, а... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T20:58:00+03:00
2025-02-12T20:58:00+03:00
2025-02-12T20:58:00+03:00
абхазия
сухум
республика коми
в мире
ханты-мансийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
россия
туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997756277_0:52:1267:765_1920x0_80_0_0_88ccfcad407ef1f3eddc49146a01f573.jpg
СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Министерство энергетики и транспорта Абхазии работает над организацией прямых авиарейсов между Сухумом и Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми, а также Ханты-Мансийским автономным округом, сообщили в среду в ведомстве. В минувшую пятницу аэропорт Сухума принял первый тестовый рейс из Москвы. Российский Минтранс ранее сообщал, что регулярное сообщение Москвы с Сухумом будет налажено к маю. "В настоящее время министерство работает над вопросом организации прямых авиарейсов с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и Ханты-Мансийским автономным округом. Мы уверены, что это станет важным шагом к улучшению транспортной доступности Абхазии и привлечению туристов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства. Во вторник правительство ЯНАО заявило, что Ямало-Ненецкий автономный округ рассматривает возможность организации в летний период прямого авиасообщения между ключевыми городами региона и Абхазией. Ранее в среду мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе своего рабочего визита в Сухум подтвердил готовность и этого региона к сотрудничеству в области пассажирских авиаперевозок.
https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998885005.html
https://ria.ru/20250208/aviasoobschenie-1998193145.html
абхазия
сухум
республика коми
ханты-мансийский автономный округ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/06/1997756277_46:0:1175:847_1920x0_80_0_0_a173df2fd28b2392b0be825f7b9fea1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, сухум, республика коми, в мире, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), россия, туризм, новости - туризм
Абхазия, Сухум, Республика Коми, В мире, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Россия, Туризм, Новости - Туризм
В Абхазии проработают прямые рейсы из ЯНАО, Коми и ХМАО
Минтранс Абхазии заявил о проработке прямых рейсов из ЯНАО, Коми и ХМАО