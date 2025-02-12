Начался прием заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
В Сухуме дали старт приему заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии"
© Sputnik / Томас ТхайцукАдминистрация президента Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Администрация президента Абхазии. Архивное фото
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СУХУМ, 12 фев - РИА Новости. Прием заявок на участие в конкурсе "Команда Абхазии" начался в республике, передает корреспондент РИА Новости.
В абхазской столице Сухуме в среду прошел молодежный форум "За будущее республики", собравший до 1,5 тысячи участников. Центральным его событием стало представление конкурса управленцев "Команда Абхазии" и объявление о старте приема заявок на участие в его программах.
Как сообщили организаторы, идея конкурса - в создании в Абхазии эффективных социальных лифтов и равных возможностей для самореализации молодежи на благо страны в интересах ее жителей. Одним из ключевых результатов проекта должно стать формирование кадрового резерва, который поможет в дальнейшем развитии республики и реализации стратегических задач ее возрождения, добавили организаторы.
Политик Бадра Гунба заявил, что отбор будет максимально прозрачным.
"Мы выстроим максимально прозрачную систему социальных лифтов по объективным критериям, чтобы были открыты равные возможности для каждого человека независимо от места проживания, профессии или социального происхождения", - заявил Гунба.
По его словам, проект создается по образцу российских программ развития социальных лифтов, запущенных по инициативе президента России Владимира Путина.
Как подчеркнули организаторы конкурса, презентация его в республике стала подтверждением того, что договоренности, достигнутые в ходе визита Гунбы в Москву на прошлой неделе, оперативно воплощаются в жизнь. Тогда первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что может помочь Абхазии запустить программу подготовки кадров наподобие "Лидеров России".