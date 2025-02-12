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Между Нижним Новгородом и Сухумом могут организовать прямые рейсы
Между Нижним Новгородом и Сухумом могут организовать прямые рейсы - РИА Новости, 12.02.2025
Между Нижним Новгородом и Сухумом могут организовать прямые рейсы
Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев в... РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T15:34:00+03:00
2025-02-12T15:34:00+03:00
2025-02-12T18:13:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 фев - РИА Новости. Субсидированные прямые перелеты планируется организовать между Нижним Новгородом и столицей Абхазии Сухумом, сообщил глава российского города Юрий Шалабаев в Telegram-канале. Глава Нижнего Новгорода находится с рабочим визитом в Сухуме, где на встрече с руководством города были приняты важные решения по стратегическому партнерству между городами-побратимами. "Сейчас проводим работу по субсидированию прямых авиаперелетов из Нижнего Новгорода в Сухум. Свою роль в этом сыграли несколько ключевых факторов: большой интерес нижегородцев к отдыху в Абхазии и сухумцев - в Нижнем, начало работы после многих лет простоя собственного аэропорта в Сухуме, и, конечно, наши крепкие партнерские отношения и искренняя заинтересованность обеих сторон в их развитии", - написал Шалабаев. Он также сообщил, что сейчас ведутся переговоры с авиакомпаниями, которые возьмут на себя обязательства по осуществлению пассажирских перевозок. "Рассчитываем, что в ближайшее время достигнем необходимых договоренностей", - отметил глава Нижнего Новгорода.
https://ria.ru/20250211/abkhaziya-1998701714.html
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юрий шалабаев, нижний новгород, сухум, абхазия, в мире, туризм, новости - туризм
Юрий Шалабаев, Нижний Новгород, Сухум, Абхазия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
Между Нижним Новгородом и Сухумом могут организовать прямые рейсы
Мэр Нижнего Новгорода сообщил о работе над прямыми перелетами в Сухум