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В Москве представили участок для выборов президента Абхазии - РИА Новости, 12.02.2025
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13:17 12.02.2025 (обновлено: 16:22 12.02.2025)
https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998840547.html
В Москве представили участок для выборов президента Абхазии
В Москве представили участок для выборов президента Абхазии - РИА Новости, 12.02.2025
В Москве представили участок для выборов президента Абхазии
В Москве в среду презентовали избирательный участок для голосования на досрочных выборах президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025
2025-02-12T13:17:00+03:00
2025-02-12T16:22:00+03:00
политика
абхазия
россия
алхас квициния
адгур ардзинба
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве в среду презентовали избирательный участок для голосования на досрочных выборах президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Презентацию участка, расположенного на улице Шаболовка, провели посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа и председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия. В ЦИК Абхазии ожидают, что явка в Москве на нынешних выборах будет выше, чем в предыдущие годы. "По прошлым годам где-то 1000-1500 (человек - ред.), в этих пределах обычно было. В этом году мы всё-таки ожидаем побольше, потому что большой интерес всё-таки к этим выборам у людей. Мы ожидаем приезд людей из других регионов, из Санкт-Петербурга, в частности, говорят, что хотят приехать", - сказал Кобахия РИА Новости. Председатель комиссии и посол Абхазии, выступая перед журналистами, поблагодарили ЦИК России за организационную помощь. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997530286.html
https://ria.ru/20250210/mid-1998338848.html
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политика, абхазия, россия, алхас квициния, адгур ардзинба
Политика, Абхазия, Россия, Алхас Квициния, Адгур Ардзинба
В Москве представили участок для выборов президента Абхазии

В Москве представили участок для досрочных выборов президента Абхазии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкИзбирательный участок №4 на улице Шаболовка в Москве перед началом досрочных выборов президента Абхазии
Избирательный участок №4 на улице Шаболовка в Москве перед началом досрочных выборов президента Абхазии - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости
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Избирательный участок №4 на улице Шаболовка в Москве перед началом досрочных выборов президента Абхазии
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве в среду презентовали избирательный участок для голосования на досрочных выборах президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости.
Презентацию участка, расположенного на улице Шаболовка, провели посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа и председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия.
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В ЦИК Абхазии ожидают, что явка в Москве на нынешних выборах будет выше, чем в предыдущие годы.
"По прошлым годам где-то 1000-1500 (человек - ред.), в этих пределах обычно было. В этом году мы всё-таки ожидаем побольше, потому что большой интерес всё-таки к этим выборам у людей. Мы ожидаем приезд людей из других регионов, из Санкт-Петербурга, в частности, говорят, что хотят приехать", - сказал Кобахия РИА Новости.
Председатель комиссии и посол Абхазии, выступая перед журналистами, поблагодарили ЦИК России за организационную помощь.
Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.
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