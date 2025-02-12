https://ria.ru/20250212/abkhaziya-1998840547.html

В Москве представили участок для выборов президента Абхазии

В Москве представили участок для выборов президента Абхазии - РИА Новости, 12.02.2025

В Москве представили участок для выборов президента Абхазии

В Москве в среду презентовали избирательный участок для голосования на досрочных выборах президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T13:17:00+03:00

2025-02-12T13:17:00+03:00

2025-02-12T16:22:00+03:00

политика

абхазия

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. В Москве в среду презентовали избирательный участок для голосования на досрочных выборах президента Абхазии, передает корреспондент РИА Новости. Презентацию участка, расположенного на улице Шаболовка, провели посол Абхазии в РФ Алхас Квициниа и председатель экстерриториальной участковой избирательной комиссии Беслан Кобахия. В ЦИК Абхазии ожидают, что явка в Москве на нынешних выборах будет выше, чем в предыдущие годы. "По прошлым годам где-то 1000-1500 (человек - ред.), в этих пределах обычно было. В этом году мы всё-таки ожидаем побольше, потому что большой интерес всё-таки к этим выборам у людей. Мы ожидаем приезд людей из других регионов, из Санкт-Петербурга, в частности, говорят, что хотят приехать", - сказал Кобахия РИА Новости. Председатель комиссии и посол Абхазии, выступая перед журналистами, поблагодарили ЦИК России за организационную помощь. Досрочные президентские выборы в Абхазии состоятся 15 февраля. На пост главы государства претендуют пять человек - известный абхазский политик Бадра Гунба, бывший торгпред в России Олег Барциц, экс-глава контрольной палаты республики Роберт Аршба, оппозиционер Адгур Ардзинба и председатель "Черноморского банка развития" Адгур Хурхумал.

https://ria.ru/20250205/abkhaziya-1997530286.html

https://ria.ru/20250210/mid-1998338848.html

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политика, абхазия, россия, алхас квициния, адгур ардзинба