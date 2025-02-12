https://ria.ru/20250212/abhazija-1998913773.html

Абхазия и "Россия – страна возможностей" договорились о сотрудничестве

Абхазия и "Россия – страна возможностей" договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 12.02.2025

Абхазия и "Россия – страна возможностей" договорились о сотрудничестве

Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту и президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в... РИА Новости, 12.02.2025

2025-02-12T17:22:00+03:00

2025-02-12T17:22:00+03:00

2025-02-12T17:22:00+03:00

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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Госкомитет Абхазии по делам молодежи и спорту и президентская платформа "Россия – страна возможностей" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе президентской платформы. "Подписано соглашение между президентской платформой "Россия – страна возможностей" и Государственным комитетом Республики Абхазия по делам молодежи и спорту, направленное на установление эффективного сотрудничества", - говорится в сообщении. Подписи под документом поставили заместитель председателя госкомитета республики по делам молодежи и спорта Беслан Карчава и гендиректор АНО "Россия – страна возможностей" Андрей Бетин. Как уточняется в релизе, соглашение направлено на развитие социальных лифтов, поддержку проектов и инициатив, создающих возможности для личного и профессионального роста россиян и жителей республики в различных сферах деятельности. "Мы нацелены на то, чтобы наша молодежь могла развиваться и реализовывать свои таланты в самых разных направлениях – в науке, творчестве, образовании, спорте – и готовы создавать лучшие условия для этого. Это одна из важнейших наших задач. Уверен, что соглашение с президентской платформой "Россия – страна возможностей" придаст дополнительный импульс реализации новых проектов с участием талантливой молодёжи Абхазии", – цитирует пресс-служба председателя госкомитета Тараща Хагба. В релизе подчеркнули, что документ предполагает взаимную поддержку в рамках организации и проведения в Абхазии проектов и конкурсов президентской платформы "Россия – страна возможностей" и сопровождения их участников. "Молодежь Республики Абхазия принимает участие в проектах президентской платформы "Россия – страна возможностей". Уверен, что интерес жителей республики к проектам, нацеленным на профессиональную и личностную самореализацию, будет расти. Подписанное соглашение позволит развить уже достигнутые результаты и будет способствовать привлечению в наши проекты новых участников", – приводятся в сообщении слова Бетина. Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана в 2018 году по инициативе президента РФ Владимира Путина. Платформа помогает любому человеку получить возможности для своего развития, это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

абхазия, россия, в мире