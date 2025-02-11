https://ria.ru/20250211/zhestyannikov-1998688445.html

Жестянников: благоустройство центра Вологды – под ручное управление

Жестянников: благоустройство центра Вологды – под ручное управление - РИА Новости, 11.02.2025

Жестянников: благоустройство центра Вологды – под ручное управление

Во вторник в Заксобрании Вологодской области вернулись к вопросу подготовки к юбилею областной столицы, этот вопрос нужно взять под ручное управление, считает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:36:00+03:00

2025-02-11T17:36:00+03:00

2025-02-11T17:36:00+03:00

вологодская область

вологодская область

вологда

сергей жестянников

георгий филимонов

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Во вторник в Заксобрании Вологодской области вернулись к вопросу подготовки к юбилею областной столицы, этот вопрос нужно взять под ручное управление, считает спикер регионального парламента Сергей Жестянников. Он напомнил, что губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым поставлена задача привести в порядок здания и прилегающие к ним территории на магистральных улицах и "Вологодском Арбате" - Ленина, Марии Ульяновой, Мира, Батюшкова. "Проблема в том, что собственники у всех домов разные – федерация, муниципалитет, частные лица. Плюс здания имеют различный статус. Поэтому и подход к решению вопроса не должен быть однобоким. При этом важно минимизировать затраты бюджетов области и города. Поэтому будем работать с федеральным центром, чтобы часть нагрузки он взял на себя", - написал Жестянников в своем телеграм-канале. Он добавил, что для муниципальной собственности нужно максимально привлекать заинтересованный бизнес – передавать здания в аренду на льготных условиях с обязательством привести их в порядок, сделать подсветку и благоустроить территорию. "Частным лицам на тех же условиях готовы снижать аренду и давать дополнительные налоговые льготы. В случае если здание является объектом культурного наследия, есть варианты льготного кредитования на восстановление. Сейчас составляем полный перечень зданий, определяем статус и собственников. Обобщаем все механизмы поддержки и источники финансирования. В ближайшее время проведем выездную встречу с заинтересованными инвесторами", - отметил спикер ЗСО. Он уточнил, что бизнес готов включаться. При этом важно запустить этот процесс и не упустить время, которого до юбилея областной столицы остается немного, резюмировал Жестянников.

https://ria.ru/20250210/medalisty-1998484113.html

https://ria.ru/20250207/zhestyannikov-1998002624.html

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вологодская область, вологда, сергей жестянников, георгий филимонов