https://ria.ru/20250211/zelenskiy-1998621127.html

Зеленский заманивает молодежь в ВСУ, заявил экс-депутат Рады

Зеленский заманивает молодежь в ВСУ, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 11.02.2025

Зеленский заманивает молодежь в ВСУ, заявил экс-депутат Рады

Владимир Зеленский имитирует выполнение обязательств перед Западом, заманивая молодежь в ряды ВСУ, а возможные расходы попробует повесить на Евросоюз, считает... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:09:00+03:00

2025-02-11T14:09:00+03:00

2025-02-11T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский имитирует выполнение обязательств перед Западом, заманивая молодежь в ряды ВСУ, а возможные расходы попробует повесить на Евросоюз, считает участник движения "Другая Украина" и экс-депутат Рады Спиридон Килинкаров. Ранее Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под 0%. "Это обязательство, которое взял Зеленский еще осенью прошлого года перед старой администрацией (США) Байдена. За продолжение поддержки Зеленского финансами и вооружением - привлечение в ряды ВСУ людей в возрасте 18-25 лет. Сейчас Зеленский пытается найти соломоново решение этого вопроса, потому что понимает, насколько в социальном плане это очень опасное решение - снижение мобилизационного возраста", - сказал РИА Новости Килинкаров. Он отметил, что идея мобилизации молодежи в украинском обществе крайне непопулярна и может вызвать социальный взрыв, поэтому Зеленский ищет выход из этой ситуации и пробует пойти по пути контрактной службы, совершенно другой формы оплаты и с правом демобилизации. То есть, по словам Килинкарова, если на год заключают контракт, то через год контракт можно завершить. Но отнесется ли молодежь Украины к такому предложению с энтузиазмом, пока оценить сложно. "Возможно, он (Зеленский) рассчитывает на то, что к моменту реализации этой идеи уже может начаться переговорный процесс. С одной стороны, он попытался выполнить это свое обязательство, с другой - уже не нужно будет выполнять", - отметил Килинкаров. Если идея будет реализована, потребуется немало расходов: не только на зарплату молодых контрактников, но и на компенсацию затрат на ипотеку. "Скорее всего, счет будет выставлен западным партнерам, а именно европейцам, поскольку (президент США Дональд) Трамп пытается сейчас все эти расходы перекладывать на европейцев", - отметил экс-депутат Рады. Весной 2024 года Зеленский подписал закон, которым мобилизационный возраст на Украине был снижен с 27 до 25 лет. Позднее бывший советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что властям Украины предстоит принять решение о снижении возраста мобилизации до 18 лет. Зеленский 14 января 2025 года в ответ на призывы западных партнеров снизить мобилизационный возраст потребовал укомплектовать ВСУ техникой и оружием. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ обязывает всех военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Она будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250117/zelenskij-1994297841.html

https://ria.ru/20250211/rogov-1998516668.html

https://ria.ru/20250208/zakharova-1998095501.html

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в мире, украина, сша, владимир зеленский, спиридон килинкаров, джейк салливан, вооруженные силы украины