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Биография Клауса Йоханниса - РИА Новости, 11.02.2025
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17:31 11.02.2025 (обновлено: 17:43 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/yokhannis-1998642577.html
Биография Клауса Йоханниса
Биография Клауса Йоханниса - РИА Новости, 11.02.2025
Биография Клауса Йоханниса
Румынский политический деятель Клаус Йоханнис (Klaus Johannis) родился 13 июня 1959 года в городе Сибиу (Трансильвания, Румыния). РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T17:31:00+03:00
2025-02-11T17:43:00+03:00
справки
румыния
клаус йоханнис
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Румынский политический деятель Клаус Йоханнис (Klaus Johannis) родился 13 июня 1959 года в городе Сибиу (Трансильвания, Румыния). Этнический немец. В 1983 году окончил физический факультет Университета Бабеш-Бойяи (Universitatea Babeș-Bolyai) в городе Клуж-Напока.В 1983-1989 годах преподавал в разных школах и лицеях Сибиу, в 1989-1997 году работал учителем в гимназии Самуэля фон Брукенталя.В 1997-1999 годы был заместителем главного школьного инспектора округа Сибиу, в период 1999-2000 годов – главным школьным инспектором Сибиу.В 2000-2014 годах Йоханнис занимал пост мэра города Сибиу. Переизбирался четыре срока подряд. В период его пребывания на посту мэра, город стал "Европейской столицей культуры" в 2007 году наряду с Люксембургом. Также на этом посту Йоханнес добился низкого уровня безработицы, а также высоких экологических стандартов города.Политическую карьеру начал в 1990 году, став членом Демократического форума немцев Румынии (ДФНР). В 2002-2013 годах он являлся президентом ДФНР.В 2009 году безуспешно выдвигался на пост премьер-министра Румынии широкой парламентской коалицией.В 2013 году вступил в Национально-либеральную партию Румынии, где вскоре стал первым вице-президентом.В 2014-2016 годы был президентом Национально-либеральной партии Румынии.В мае 2014 года был выдвинут кандидатом на пост президента Румынии от Христианско-либерального альянса (ACL). 2 ноября 2014 года по итогам первого тура президентских выборов занял второе место, получив 30,4% голосов и уступив премьеру Румынии Виктору Понте (40,3%).16 ноября 2014 года по итогам второго тура выборов Клаус Йоханнис был избран президентом Румынии, получив поддержку 54,43% голосов. 21 декабря он вступил в должность главы государства.В период первого президентского срока в 2015 году Йоханнис вместе с президентом Польши Анджеем Дудой запустил платформу регионального сотрудничества "Бухарестская девятка" (B9), способствовал достижению Национального политического соглашения по укреплению европейского пути Румынии, инициировал национальный проект "Образованная Румыния" по развитию системы образования к 2030 году и пр.4 января 2019 года Йоханнис заявил, что намерен вновь участвовать в очередных выборах главы государства. В качестве своей предвыборной программы он обозначил углубление европейской интеграции, укрепление позиции Румынии в НАТО и статуса Румынии как правового государства. 10 ноября 2019 года в первом туре президентских выборов Клаус Йоханнис набрал 37,82% голосов. По итогам второго тура, прошедшего 24 ноября, Йоханнис получил 66,09% голосов, а его ближайший конкурент экс-премьер Виорика Данчилэ – 33,95%.Клаус Йоханнис выступает за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря, за постоянное присутствие американских солдат на территории страны. Поддерживает санкции Евросоюза и США против России. Считает Россию, наряду с терроризмом, основной угрозой для НАТО.Клаус Йоханнис обещал поддерживать Украину до ее победы, но выступал против отправки румынских военных на Украину. Мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор он исполнял обязанности президента до выборов нового главы государства, которые назначены на 4 мая 2025 года.Итоги первого тура выборов президента Румынии, прошедшего 24 ноября 2024 года, были аннулированы.На этом фоне партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки Йоханниса.Оппозиция считает, что Йоханнис должен передать свои полномочия главе парламента. 10 февраля 2025 года Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент.Клаус Йоханнис удостоен многих государственных и международных наград.Свободно владеет немецким и английским языками.Женат на Кармен Йоханнис, учительнице английского языка.Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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справки, румыния, клаус йоханнис
Справки, Румыния, Клаус Йоханнис

Биография Клауса Йоханниса

© Getty Images / Horacio VillalobosПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Horacio Villalobos
Президент Румынии Клаус Йоханнис. Архивное фото
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Румынский политический деятель Клаус Йоханнис (Klaus Johannis) родился 13 июня 1959 года в городе Сибиу (Трансильвания, Румыния).
Этнический немец.
В 1983 году окончил физический факультет Университета Бабеш-Бойяи (Universitatea Babeș-Bolyai) в городе Клуж-Напока.
В 1983-1989 годах преподавал в разных школах и лицеях Сибиу, в 1989-1997 году работал учителем в гимназии Самуэля фон Брукенталя.
В 1997-1999 годы был заместителем главного школьного инспектора округа Сибиу, в период 1999-2000 годов – главным школьным инспектором Сибиу.
В 2000-2014 годах Йоханнис занимал пост мэра города Сибиу. Переизбирался четыре срока подряд. В период его пребывания на посту мэра, город стал "Европейской столицей культуры" в 2007 году наряду с Люксембургом. Также на этом посту Йоханнес добился низкого уровня безработицы, а также высоких экологических стандартов города.
Политическую карьеру начал в 1990 году, став членом Демократического форума немцев Румынии (ДФНР). В 2002-2013 годах он являлся президентом ДФНР.
В 2009 году безуспешно выдвигался на пост премьер-министра Румынии широкой парламентской коалицией.
В 2013 году вступил в Национально-либеральную партию Румынии, где вскоре стал первым вице-президентом.
В 2014-2016 годы был президентом Национально-либеральной партии Румынии.
В мае 2014 года был выдвинут кандидатом на пост президента Румынии от Христианско-либерального альянса (ACL).
2 ноября 2014 года по итогам первого тура президентских выборов занял второе место, получив 30,4% голосов и уступив премьеру Румынии Виктору Понте (40,3%).
16 ноября 2014 года по итогам второго тура выборов Клаус Йоханнис был избран президентом Румынии, получив поддержку 54,43% голосов. 21 декабря он вступил в должность главы государства.
В период первого президентского срока в 2015 году Йоханнис вместе с президентом Польши Анджеем Дудой запустил платформу регионального сотрудничества "Бухарестская девятка" (B9), способствовал достижению Национального политического соглашения по укреплению европейского пути Румынии, инициировал национальный проект "Образованная Румыния" по развитию системы образования к 2030 году и пр.
4 января 2019 года Йоханнис заявил, что намерен вновь участвовать в очередных выборах главы государства. В качестве своей предвыборной программы он обозначил углубление европейской интеграции, укрепление позиции Румынии в НАТО и статуса Румынии как правового государства.
10 ноября 2019 года в первом туре президентских выборов Клаус Йоханнис набрал 37,82% голосов. По итогам второго тура, прошедшего 24 ноября, Йоханнис получил 66,09% голосов, а его ближайший конкурент экс-премьер Виорика Данчилэ – 33,95%.
Клаус Йоханнис выступает за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря, за постоянное присутствие американских солдат на территории страны. Поддерживает санкции Евросоюза и США против России. Считает Россию, наряду с терроризмом, основной угрозой для НАТО.
Клаус Йоханнис обещал поддерживать Украину до ее победы, но выступал против отправки румынских военных на Украину.
Мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор он исполнял обязанности президента до выборов нового главы государства, которые назначены на 4 мая 2025 года.
Итоги первого тура выборов президента Румынии, прошедшего 24 ноября 2024 года, были аннулированы.
На этом фоне партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки Йоханниса.
Оппозиция считает, что Йоханнис должен передать свои полномочия главе парламента.
10 февраля 2025 года Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент.
Клаус Йоханнис удостоен многих государственных и международных наград.
Свободно владеет немецким и английским языками.
Женат на Кармен Йоханнис, учительнице английского языка.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
СправкиРумынияКлаус Йоханнис
 
 
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