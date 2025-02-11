https://ria.ru/20250211/yokhannis-1998642577.html

Биография Клауса Йоханниса

Биография Клауса Йоханниса - РИА Новости, 11.02.2025

Биография Клауса Йоханниса

Румынский политический деятель Клаус Йоханнис (Klaus Johannis) родился 13 июня 1959 года в городе Сибиу (Трансильвания, Румыния). РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T17:31:00+03:00

2025-02-11T17:31:00+03:00

2025-02-11T17:43:00+03:00

справки

румыния

клаус йоханнис

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Румынский политический деятель Клаус Йоханнис (Klaus Johannis) родился 13 июня 1959 года в городе Сибиу (Трансильвания, Румыния). Этнический немец. В 1983 году окончил физический факультет Университета Бабеш-Бойяи (Universitatea Babeș-Bolyai) в городе Клуж-Напока.В 1983-1989 годах преподавал в разных школах и лицеях Сибиу, в 1989-1997 году работал учителем в гимназии Самуэля фон Брукенталя.В 1997-1999 годы был заместителем главного школьного инспектора округа Сибиу, в период 1999-2000 годов – главным школьным инспектором Сибиу.В 2000-2014 годах Йоханнис занимал пост мэра города Сибиу. Переизбирался четыре срока подряд. В период его пребывания на посту мэра, город стал "Европейской столицей культуры" в 2007 году наряду с Люксембургом. Также на этом посту Йоханнес добился низкого уровня безработицы, а также высоких экологических стандартов города.Политическую карьеру начал в 1990 году, став членом Демократического форума немцев Румынии (ДФНР). В 2002-2013 годах он являлся президентом ДФНР.В 2009 году безуспешно выдвигался на пост премьер-министра Румынии широкой парламентской коалицией.В 2013 году вступил в Национально-либеральную партию Румынии, где вскоре стал первым вице-президентом.В 2014-2016 годы был президентом Национально-либеральной партии Румынии.В мае 2014 года был выдвинут кандидатом на пост президента Румынии от Христианско-либерального альянса (ACL). 2 ноября 2014 года по итогам первого тура президентских выборов занял второе место, получив 30,4% голосов и уступив премьеру Румынии Виктору Понте (40,3%).16 ноября 2014 года по итогам второго тура выборов Клаус Йоханнис был избран президентом Румынии, получив поддержку 54,43% голосов. 21 декабря он вступил в должность главы государства.В период первого президентского срока в 2015 году Йоханнис вместе с президентом Польши Анджеем Дудой запустил платформу регионального сотрудничества "Бухарестская девятка" (B9), способствовал достижению Национального политического соглашения по укреплению европейского пути Румынии, инициировал национальный проект "Образованная Румыния" по развитию системы образования к 2030 году и пр.4 января 2019 года Йоханнис заявил, что намерен вновь участвовать в очередных выборах главы государства. В качестве своей предвыборной программы он обозначил углубление европейской интеграции, укрепление позиции Румынии в НАТО и статуса Румынии как правового государства. 10 ноября 2019 года в первом туре президентских выборов Клаус Йоханнис набрал 37,82% голосов. По итогам второго тура, прошедшего 24 ноября, Йоханнис получил 66,09% голосов, а его ближайший конкурент экс-премьер Виорика Данчилэ – 33,95%.Клаус Йоханнис выступает за усиление присутствия НАТО в регионе Черного моря, за постоянное присутствие американских солдат на территории страны. Поддерживает санкции Евросоюза и США против России. Считает Россию, наряду с терроризмом, основной угрозой для НАТО.Клаус Йоханнис обещал поддерживать Украину до ее победы, но выступал против отправки румынских военных на Украину. Мандат Йоханниса истек 21 декабря 2024 года. С тех пор он исполнял обязанности президента до выборов нового главы государства, которые назначены на 4 мая 2025 года.Итоги первого тура выборов президента Румынии, прошедшего 24 ноября 2024 года, были аннулированы.На этом фоне партии "Альянс за объединение румын" (AUR), "Спасите Румынию S.O.S" и "Партия молодых людей" (POT) начали собирать голоса для отставки Йоханниса.Оппозиция считает, что Йоханнис должен передать свои полномочия главе парламента. 10 февраля 2025 года Клаус Йоханнис заявил, что 12 февраля уйдет в отставку, чтобы парламенту не пришлось объявлять ему импичмент.Клаус Йоханнис удостоен многих государственных и международных наград.Свободно владеет немецким и английским языками.Женат на Кармен Йоханнис, учительнице английского языка.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, румыния, клаус йоханнис