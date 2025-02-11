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Врач рассказала о пользе замороженных ягод - РИА Новости, 11.02.2025
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03:20 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/yagody-1998520839.html
Врач рассказала о пользе замороженных ягод
Врач рассказала о пользе замороженных ягод - РИА Новости, 11.02.2025
Врач рассказала о пользе замороженных ягод
Замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие, в них даже выше содержание полифенольных соединений, которые помогают поддерживать здоровье и иммунитет,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T03:20:00+03:00
2025-02-11T03:20:00+03:00
общество
москва
антонина стародубова
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие, в них даже выше содержание полифенольных соединений, которые помогают поддерживать здоровье и иммунитет, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова. "В зимний период можно использовать замороженные ягоды, которые являются ничуть не менее полезными, чем свежие. Потому что в них даже выше содержание полифенольных соединений, которые необходимы нам для поддержания здоровья и иммунитета", - рассказала Стародубова. По ее словам, ягоды можно добавлять в различные блюда, чтобы сделать их более легкими, полезными и красивыми.
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общество, москва, антонина стародубова
Общество, Москва, Антонина Стародубова
Врач рассказала о пользе замороженных ягод

Врач Стародубова: замороженные ягоды помогают поддержать иммунитет

© Фото : unsplash/Ashley WinklerЗамороженные ягоды
Замороженные ягоды - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : unsplash/Ashley Winkler
Замороженные ягоды. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Замороженные ягоды не менее полезны, чем свежие, в них даже выше содержание полифенольных соединений, которые помогают поддерживать здоровье и иммунитет, сообщила РИА Новости главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
"В зимний период можно использовать замороженные ягоды, которые являются ничуть не менее полезными, чем свежие. Потому что в них даже выше содержание полифенольных соединений, которые необходимы нам для поддержания здоровья и иммунитета", - рассказала Стародубова.
По ее словам, ягоды можно добавлять в различные блюда, чтобы сделать их более легкими, полезными и красивыми.
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ОбществоМоскваАнтонина Стародубова
 
 
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