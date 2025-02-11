https://ria.ru/20250211/vzryvy-1998515317.html

В Харьковской области прогремели взрывы

В Харьковской области прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2025

В Харьковской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T00:47:00+03:00

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2025-02-11T00:47:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Мерефа в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрывах в Мерефе Харьковской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250210/vzryvy-1998509564.html

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харьковская область, россия, дмитрий песков, страна.ua, вооруженные силы украины