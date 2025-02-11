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ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:23 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vsu-1998704985.html
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 11.02.2025
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о серии атак ВСУ на четыре населённых пункта региона, обошлось без пострадавших. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T18:23:00+03:00
2025-02-11T18:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
белгородская область
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о серии атак ВСУ на четыре населённых пункта региона, обошлось без пострадавших. "Четыре населённых пункта атакованы ВСУ. Пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Никольское FPV-дрон ударил по коммерческому объекту... Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось атакам 3 беспилотников. В результате атаки одного беспилотника повреждён легковой автомобиль. От удара второго дрона повреждена линия электропередачи — частично без света остаются жители двух улиц. Третий дрон сдетонировал возле частного домовладения", - написал Гладков. По его словам, два FPV-дрона атаковали село Вязовое Краснояружского района, в результате чего повреждена линия электропередачи, и село временно осталось без электроснабжения. В селе Репяховка в результате атаки дрона выбиты окна в социальном объекте. Гладков отметил, что оперативные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
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белгородская область
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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Белгородская область, Белгородский район
ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

Гладков: дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследстивия атаки дрона в Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
Последстивия атаки дрона в Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последстивия атаки дрона в Белгородской области со стороны ВСУ. 11 февраля 2025
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о серии атак ВСУ на четыре населённых пункта региона, обошлось без пострадавших.
"Четыре населённых пункта атакованы ВСУ. Пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Никольское FPV-дрон ударил по коммерческому объекту... Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось атакам 3 беспилотников. В результате атаки одного беспилотника повреждён легковой автомобиль. От удара второго дрона повреждена линия электропередачи — частично без света остаются жители двух улиц. Третий дрон сдетонировал возле частного домовладения", - написал Гладков.
По его словам, два FPV-дрона атаковали село Вязовое Краснояружского района, в результате чего повреждена линия электропередачи, и село временно осталось без электроснабжения. В селе Репяховка в результате атаки дрона выбиты окна в социальном объекте.
Гладков отметил, что оперативные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияБелгородская областьБелгородский район
 
 
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