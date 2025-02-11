https://ria.ru/20250211/vsu-1998704985.html

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами - РИА Новости, 11.02.2025

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о серии атак ВСУ на четыре населённых пункта региона, обошлось без пострадавших. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T18:23:00+03:00

2025-02-11T18:23:00+03:00

2025-02-11T18:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале о серии атак ВСУ на четыре населённых пункта региона, обошлось без пострадавших. "Четыре населённых пункта атакованы ВСУ. Пострадавших нет. В Белгородском районе в селе Никольское FPV-дрон ударил по коммерческому объекту... Село Мокрая Орловка Грайворонского округа подверглось атакам 3 беспилотников. В результате атаки одного беспилотника повреждён легковой автомобиль. От удара второго дрона повреждена линия электропередачи — частично без света остаются жители двух улиц. Третий дрон сдетонировал возле частного домовладения", - написал Гладков. По его словам, два FPV-дрона атаковали село Вязовое Краснояружского района, в результате чего повреждена линия электропередачи, и село временно осталось без электроснабжения. В селе Репяховка в результате атаки дрона выбиты окна в социальном объекте. Гладков отметил, что оперативные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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происшествия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, белгородская область, белгородский район