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ВСУ за сутки выпустили 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:52 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vsu-1998563263.html
ВСУ за сутки выпустили 70 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили 70 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 11.02.2025
ВСУ за сутки выпустили 70 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки обстреляли 70 снарядами территорию Белгородской области, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:52:00+03:00
2025-02-11T10:52:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли 70 снарядами территорию Белгородской области, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в семи муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 70 снарядов и совершены атаки с применением 52 беспилотников, из них 24 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, социальном объекте, складе, пяти транспортных средствах и на территории фермерского хозяйства. "В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Замостье, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 40 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам семи беспилотников", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и зафиксированы атаки девяти беспилотников. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В селе Кукуевка в результате удара беспилотника по автомобилю ранен мирный житель. После оказания медицинской помощи лечение будет продолжать амбулаторно. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись атакам с помощью девяти БПЛА. "В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка и хутору Мухин выпущено шесть боеприпасов и нанесены удары с помощью четырех беспилотников", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250210/vsu-1998388694.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки выпустили 70 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ за прошедшие сутки обстреляли Белгородскую область 70 снарядами

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 11 фев - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки обстреляли 70 снарядами территорию Белгородской области, один мирный житель пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 33 населенных пункта в семи муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 70 снарядов и совершены атаки с применением 52 беспилотников, из них 24 дрона были сбиты. За отчетный период различные разрушения выявлены в пяти частных домовладениях, социальном объекте, складе, пяти транспортных средствах и на территории фермерского хозяйства.
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"В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Замостье, Козинка, Пороз и Сподарюшино выпущено 40 боеприпасов в ходе восьми обстрелов и совершены атаки 8 беспилотников… В Краснояружском районе сёла Графовка, Демидовка, Поповка, Репяховка и Теребрено подверглись четырем обстрелам, в ходе которых выпущено 18 боеприпасов, и атакам семи беспилотников", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по восьми населенным пунктам выпущено шесть боеприпасов и зафиксированы атаки девяти беспилотников. Над Белгородом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. В Валуйском округе по пяти населенным пунктам совершены атаки 14 беспилотников. В селе Кукуевка в результате удара беспилотника по автомобилю ранен мирный житель. После оказания медицинской помощи лечение будет продолжать амбулаторно. В Волоконовском районе четыре населенных пункта подверглись атакам с помощью девяти БПЛА.
"В Шебекинском муниципальном округе по посёлку Первомайский, сёлам Белянка, Вознесеновка, Зиборовка и хутору Мухин выпущено шесть боеприпасов и нанесены удары с помощью четырех беспилотников", - отметил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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