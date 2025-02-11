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Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади - РИА Новости, 11.02.2025
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14:59 11.02.2025 (обновлено: 15:37 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/volodin-1998639782.html
Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади
Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади - РИА Новости, 11.02.2025
Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади
Россияне, получавшие деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T14:59:00+03:00
2025-02-11T15:37:00+03:00
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вячеслав володин
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россияне, получавшие деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента."Те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. И партии, и общественные организации, правозащитники", — сказал он.Спикер Госдумы призвал запросить у американского конгресса списки тех, кого финансировало агентство США по международному развитию (USAID) в России.&quot;Они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать, там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные. В надежде, что там опять им что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим&quot;, — отметил Володин.По его мнению, эти списки следует затем передать в ФСБ.Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.Предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
https://ria.ru/20241111/khinshteyn-1983118261.html
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москва, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф, агентство по международному развитию сша, дональд трамп, илон маск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Москва, США, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Агентство по международному развитию США, Дональд Трамп, Илон Маск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади

Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпикер Госдумы Вячеслав Володин
Спикер Госдумы Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россияне, получавшие деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"Те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. И партии, и общественные организации, правозащитники", — сказал он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
Хинштейн обратился к релокантам, сдающим жилье в России
11 ноября 2024, 15:52
Спикер Госдумы призвал запросить у американского конгресса списки тех, кого финансировало агентство США по международному развитию (USAID) в России.
«

"Они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать, там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные. В надежде, что там опять им что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим", — отметил Володин.

По его мнению, эти списки следует затем передать в ФСБ.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Все заявления России о USAID оказались правдой, заявил постпред при ООН
Вчера, 19:31
Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.
Предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Маск пошутил над СМИ, оставшимися без финансирования USAID
9 февраля, 10:04
 
МоскваСШАРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФАгентство по международному развитию СШАДональд ТрампИлон МаскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
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