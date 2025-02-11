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Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади

Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади - РИА Новости, 11.02.2025

Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади

Россияне, получавшие деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T14:59:00+03:00

2025-02-11T14:59:00+03:00

2025-02-11T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россияне, получавшие деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента."Те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. И партии, и общественные организации, правозащитники", — сказал он.Спикер Госдумы призвал запросить у американского конгресса списки тех, кого финансировало агентство США по международному развитию (USAID) в России."Они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать, там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные. В надежде, что там опять им что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим", — отметил Володин.По его мнению, эти списки следует затем передать в ФСБ.Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.Предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.

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