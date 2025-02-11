Володин призвал релокантов покаяться на Красной площади
Володин призвал получавших деньги из-за рубежа покаяться на Красной площади
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Россияне, получавшие деньги из-за рубежа, должны признаться в этом и покаяться на Красной площади, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании нижней палаты парламента.
"Те, кто деньги получал из-за рубежа, сейчас пускай публично возьмут, признаются и покаются на Красной площади. И партии, и общественные организации, правозащитники", — сказал он.
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Спикер Госдумы призвал запросить у американского конгресса списки тех, кого финансировало агентство США по международному развитию (USAID) в России.
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"Они сейчас уехали, релоканты, в надежде, что их USAID будет финансировать, там, за рубежом. А сейчас будут сидеть голодные. В надежде, что там опять им что-то подадут. Никто не подаст, разобрались с этим", — отметил Володин.
По его мнению, эти списки следует затем передать в ФСБ.
Президент США Дональд Трамп обвинил USAID в краже миллиардов долларов из государственного бюджета для выплат СМИ. Он запустил процесс пересмотра иностранной помощи с целью возможной реорганизации агентства.
Предприниматель и глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск указывал, что Трамп согласился закрыть USAID. Миллиардер назвал агентство преступной организацией, которой пора умереть, а также "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
По данным телеканала CBS, Белый дом намерен объединить USAID с Госдепом и сократить его штат. При этом, как пишут СМИ, агентство продолжит действовать как структура, отвечающая за гуманитарную помощь.
Хозяин Белого дома не раз критиковал организацию, обвиняя ее в растрате средств американских налогоплательщиков на проекты, которые не отвечают интересам США.
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