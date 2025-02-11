https://ria.ru/20250211/vkontakte-1998613138.html

ВКонтакте зафиксировала кратное снижение попыток взломов аккаунтов

ВКонтакте зафиксировала кратное снижение попыток взломов аккаунтов - РИА Новости, 11.02.2025

ВКонтакте зафиксировала кратное снижение попыток взломов аккаунтов

За прошедший год ВКонтакте внедрила новые инструменты для защиты аккаунтов и поддержания комфортного цифрового пространства, в том числе среди молодой аудитории РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:40:00+03:00

2025-02-11T13:40:00+03:00

2025-02-11T13:40:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. За прошедший год ВКонтакте внедрила новые инструменты для защиты аккаунтов и поддержания комфортного цифрового пространства, в том числе среди молодой аудитории пользователей.Меры для безопасности пользователейНовые функции и меры безопасности, которые представила ВКонтакте в течение прошедшего года, позволили более чем в два раза уменьшить число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама.Среди мер — динамический статус защищённости аккаунта VK ID, умные рекомендации по безопасности с учётом персональных особенностей конкретного пользователя, регулярная проверка потенциально скомпрометированных паролей, обучающие кампании о пользе беспарольного входа в онлайн-сервисы.Комфортная онлайн-средаФильтром автоматического удаления токсичных высказываний в комментариях за прошедший год воспользовались в 2,5 раза больше сообществ, чем годом ранее. Инструмент облегчает модерацию сообществ и способствует поддержанию комфортной атмосферы. Более половины аудитории предпочитает не открывать и не читать комментарии, которые скрывает нейросеть, определяющая потенциально недружелюбные комментарии в профилях и сообществах.Специальным режимом "Личное пространство" за прошедший год воспользовались около 1 миллиона раз. Он позволяет отдохнуть от нежелательного внимания, на время меняя настройки приватности профиля и добавляя в ленту материалы о способах снижения уровня стресса и борьбы с тревогой. Функция стала особенно популярной среди молодой аудитории.Центр безопасности VKПользователям стал доступен Центр безопасности VK. В нём можно узнать о решениях для защиты аккаунта VK ID, технологии беспарольного входа, стратегиях мошенников и мерах VK для борьбы с ними. Также в разделе доступны лекции от экспертов по безопасности для аудиторий разного возраста, квиз для оценки уровня знаний по основам киберграмотности. Центр будет дополняться актуальными материалами и рекомендациями.

https://ria.ru/20250207/vkontakte-1997929199.html

https://ria.ru/20241223/vk-1990813473.html

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