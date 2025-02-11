https://ria.ru/20250211/vk-1998604408.html
"ВК" сообщила о снижении попыток взломов аккаунтов в соцсети
"ВК" сообщила о снижении попыток взломов аккаунтов в соцсети - РИА Новости, 11.02.2025
"ВК" сообщила о снижении попыток взломов аккаунтов в соцсети
Автоматическим удалением токсичных комментариев в соцсети "Вконтакте" в 2024 году воспользовалось в 2,5 раза больше сообществ, а число попыток взломов... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:13:00+03:00
2025-02-11T13:13:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Автоматическим удалением токсичных комментариев в соцсети "Вконтакте" в 2024 году воспользовалось в 2,5 раза больше сообществ, а число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама за тот же период уменьшилось вдвое, рассказали в компании. "Фильтром автоматического удаления токсичных высказываний в комментариях за прошедший год воспользовались в 2,5 раза больше сообществ, чем годом ранее... Новые функции и меры безопасности, которые представила "ВКонтакте" в течение прошедшего года, позволили более чем в два раза уменьшить число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама", - сообщили там. Отмечается, что режимом "Личное пространство" за прошедший год воспользовались около одного миллиона раз. Он позволяет отдохнуть от нежелательного внимания, на время меняя настройки приватности профиля и добавляя в ленту материалы о способах снижения уровня стресса и борьбы с тревогой. Кроме того, более половины аудитории предпочитает не открывать и не читать комментарии, которые скрывает нейросеть, определяющая потенциально недружелюбные высказывания в профилях и сообществах.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии
"ВК" сообщила о снижении попыток взломов аккаунтов в соцсети
ВК зафиксировала снижение попыток взломов аккаунтов в соцсети в 2 раза
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Автоматическим удалением токсичных комментариев в соцсети "Вконтакте" в 2024 году воспользовалось в 2,5 раза больше сообществ, а число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама за тот же период уменьшилось вдвое, рассказали в компании.
"Фильтром автоматического удаления токсичных высказываний в комментариях за прошедший год воспользовались в 2,5 раза больше сообществ, чем годом ранее... Новые функции и меры безопасности, которые представила "ВКонтакте" в течение прошедшего года, позволили более чем в два раза уменьшить число попыток взломов аккаунтов, регистраций вредоносных ботов и рассылок спама", - сообщили там.
Отмечается, что режимом "Личное пространство" за прошедший год воспользовались около одного миллиона раз. Он позволяет отдохнуть от нежелательного внимания, на время меняя настройки приватности профиля и добавляя в ленту материалы о способах снижения уровня стресса и борьбы с тревогой.
Кроме того, более половины аудитории предпочитает не открывать и не читать комментарии, которые скрывает нейросеть, определяющая потенциально недружелюбные высказывания в профилях и сообществах.