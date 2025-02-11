https://ria.ru/20250211/vengriya-1998526999.html

Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто

Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025

Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто

Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева "не очень положительный",... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T05:54:00+03:00

2025-02-11T05:54:00+03:00

2025-02-11T05:54:00+03:00

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ООН, 11 фев – РИА Новости. Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева "не очень положительный", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Мы понимаем, что это невозможно, что, с одной стороны, мы платим за то, чего никогда не создавали, а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения, так продолжаться не может. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, потому что у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями, не очень положительный", – сказал Сийярто.

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венгрия, киев, украина, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз