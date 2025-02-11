Рейтинг@Mail.ru
Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:54 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/vengriya-1998526999.html
Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто
Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто - РИА Новости, 11.02.2025
Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто
Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева "не очень положительный",... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T05:54:00+03:00
2025-02-11T05:54:00+03:00
венгрия
киев
украина
петер сийярто
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981145658_193:0:2945:1548_1920x0_80_0_0_0177d65b8b1dc7d2641aebe4bd94f955.jpg
ООН, 11 фев – РИА Новости. Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева "не очень положительный", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС. "Мы понимаем, что это невозможно, что, с одной стороны, мы платим за то, чего никогда не создавали, а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения, так продолжаться не может. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, потому что у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями, не очень положительный", – сказал Сийярто.
https://ria.ru/20250211/potok-1998519988.html
венгрия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981145658_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_e9639e14c70eb9e37d6ca60062547041.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, киев, украина, петер сийярто, еврокомиссия, евросоюз
Венгрия, Киев, Украина, Петер Сийярто, Еврокомиссия, Евросоюз
Венгрии не нужны гарантии энергобезопасности от Киева, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Киева

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ООН, 11 фев – РИА Новости. Венгрия дала понять ЕК, что больше не нуждается в гарантиях энергобезопасности от Украины, опыт Будапешта с договоренностями от Киева "не очень положительный", сообщил в интервью РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что Будапешт получил от ЕК требуемые гарантии энергобезопасности, без которых отказывался продлевать санкции против РФ. По его словам, ЕК взяла на себя обязательства по защите газо- и нефтепроводов, по которым сырье из РФ идет в страны-члены Евросоюза, а также потребовала у Украины гарантий сохранения поставок нефти в ЕС.
"Мы понимаем, что это невозможно, что, с одной стороны, мы платим за то, чего никогда не создавали, а те, ради кого мы идем на эти финансовые жертвы, ставят под угрозу нашу безопасность энергоснабжения, так продолжаться не может. Мы очень ясно дали это понять Европейской комиссии, потому что я больше не хотел получать никаких гарантий от украинцев, потому что у нас есть свой собственный опыт с этими гарантиями, не очень положительный", – сказал Сийярто.
Компрессорная станция Казачья - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Украина обязалась не атаковать "Турецкий поток", заявил Сийярто
03:09
 
ВенгрияКиевУкраинаПетер СийяртоЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала