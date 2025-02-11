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Комитет ГД обратится в структуры, принимавшие решение задержать Ускова - РИА Новости, 11.02.2025
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16:44 11.02.2025 (обновлено: 17:29 11.02.2025)
https://ria.ru/20250211/uskov-1998671404.html
Комитет ГД обратится в структуры, принимавшие решение задержать Ускова
Комитет ГД обратится в структуры, принимавшие решение задержать Ускова - РИА Новости, 11.02.2025
Комитет ГД обратится в структуры, принимавшие решение задержать Ускова
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T16:44:00+03:00
2025-02-11T17:29:00+03:00
йошкар-ола
вячеслав володин
госдума рф
республика марий эл
россия
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МОСКВА, 11 фев- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова. Уголовное дело в отношении Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее брат основателя компании Владимир Усков рассказал РИА Новости, что Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков, после обысков, проведенных в компании в понедельник. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий. "Попросим профильный комитет (по безопасности – ред.), Василий Иванович Пискарев… со своей стороны направьте, пожалуйста, обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12-летней давности, надо разобраться", - сказал он на пленарном заседании. Володин подчеркнул, что на такие случаи надо реагировать и обращаться в компетентные органы.
https://ria.ru/20250210/moshennichestvo-1998367762.html
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йошкар-ола, вячеслав володин, госдума рф, республика марий эл, россия
Йошкар-Ола, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Республика Марий Эл, Россия
Комитет ГД обратится в структуры, принимавшие решение задержать Ускова

Володин поручил выяснить, почему в Марий Эл задержали основателя iSpring Ускова

© iSpringОснователь и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© iSpring
Основатель и директор компании iSpring Юрий Усков. Кадр видео
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МОСКВА, 11 фев- РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по безопасности обратиться в структуры, которые приняли решение о задержании основателя IT-компании iSpring из Марий Эл Юрия Ускова.
Уголовное дело в отношении Ускова возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Ранее брат основателя компании Владимир Усков рассказал РИА Новости, что Юрия Ускова задержали по делу, связанному с приобретением земельных участков, после обысков, проведенных в компании в понедельник. В 2024 году "Коммерсант" сообщал, что iSpring планирует до 2032 года вложить в частный одноименный IT-вуз в Йошкар-Оле 10 миллиардов рублей. Деньги должны были пойти на развитие кампуса, строительство корпусов, лабораторий, спортивных сооружений и общежитий.
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"Попросим профильный комитет (по безопасности – ред.), Василий Иванович Пискарев… со своей стороны направьте, пожалуйста, обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, кто многое сделал, создал школу, ему вспомнили историю 12-летней давности, надо разобраться", - сказал он на пленарном заседании.
Володин подчеркнул, что на такие случаи надо реагировать и обращаться в компетентные органы.
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Йошкар-ОлаВячеслав ВолодинГосдума РФРеспублика Марий ЭлРоссия
 
 
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