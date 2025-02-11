https://ria.ru/20250211/ukraina-1998730221.html

В Сумах прогремел взрыв

В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2025

В Сумах прогремел взрыв

Еще один взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T22:22:00+03:00

2025-02-11T22:22:00+03:00

2025-02-11T22:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

россия

сумы

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959997_0:131:1280:851_1920x0_80_0_0_95ce457f57b852c601a891197114134d.jpg

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Сумах. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области с 20.07 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сумы

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сумы, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф