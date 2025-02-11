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В Сумах прогремел взрыв
В Сумах прогремел взрыв - РИА Новости, 11.02.2025
В Сумах прогремел взрыв
Еще один взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T22:22:00+03:00
2025-02-11T22:22:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в городе Сумы на Украине на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее во вторник украинское издание "Страна.ua" сообщило о взрыве в Сумах. "В Сумах был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области с 20.07 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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