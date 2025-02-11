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Опрос показал, как чехи оценивают ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
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19:08 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998711989.html
Опрос показал, как чехи оценивают ситуацию на Украине
Опрос показал, как чехи оценивают ситуацию на Украине - РИА Новости, 11.02.2025
Опрос показал, как чехи оценивают ситуацию на Украине
Ради достижения мира Украине в конфликте с РФ придется отказаться от части своей территории, так считают 37% граждан Чехии, принявших участие в социологическом... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:08:00+03:00
2025-02-11T19:08:00+03:00
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ПРАГА, 11 фев – РИА Новости. Ради достижения мира Украине в конфликте с РФ придется отказаться от части своей территории, так считают 37% граждан Чехии, принявших участие в социологическом исследовании, проведенном в конце января агентством STEM. "По данным исследования, 37% чехов считают, что Украине следует уступить восточную часть своей территории России в обмен на мир и получение гарантий безопасности от западных стран, но без вступления в НАТО. Еще 17% опрошенных также поддержали прекращение войны ценой передачи России восточной части Украины, но с пониманием того, что у Киева будет возможность вступить в НАТО. Еще 29% респондентов выступают за возвращение Украине всей ее территории и лишь 8% опрошенных хотели бы полной капитуляции Украины", - говорится в комментарии агентства STEM к результатам исследования, опубликованным во вторник. По мнению 47% чехов, масштаб военной помощи, которую их страна оказывает Украине, слишком велик. Около трети людей считают помощь адекватной и лишь 4% - недостаточной. Остальные затруднились ответить на этот вопрос. С июня прошлого года доля тех, кто оценивает военную помощь как чрезмерную, выросла на четыре процентных пункта. "При этом важно иметь в виду, что здесь речь идет только о военной помощи. Из других исследований мы знаем, что чешская общественность гораздо более благосклонно относится к другим формам поддержки Украины, особенно к гуманитарной и восстановительной помощи", - подчеркнул в комментарии аналитик агентства STEM Иржи Таборский. По данным чешского МВД, в республике в настоящее время находятся около 395 тысяч беженцев с Украины, покинувших свою страну после февраля 2022 года. По мнению 54% участников исследования, Чехия и дальше должна продолжать оказывать им помощь, однако лишь 34% чехов полагают, что эти беженцы приносят пользу их стране. Половина респондентов считают интеграцию украинских беженцев на чешский рынок труда успешной. При этом 40% опрошенных назвали хорошим процесс владения беженцами чешским языком и в целом их адаптацию к местным обычаям и традициям. Данное исследование было проведено агентством STEM в период с 16 по 25 января 2025 года, в нем приняли участие 1034 человека разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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украина, россия, чехия, владимир путин, нато, в мире
Украина, Россия, Чехия, Владимир Путин, НАТО, В мире
Опрос показал, как чехи оценивают ситуацию на Украине

37% чехов считают, что Украине придется отказаться от части территории

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве
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ПРАГА, 11 фев – РИА Новости. Ради достижения мира Украине в конфликте с РФ придется отказаться от части своей территории, так считают 37% граждан Чехии, принявших участие в социологическом исследовании, проведенном в конце января агентством STEM.
«
"По данным исследования, 37% чехов считают, что Украине следует уступить восточную часть своей территории России в обмен на мир и получение гарантий безопасности от западных стран, но без вступления в НАТО. Еще 17% опрошенных также поддержали прекращение войны ценой передачи России восточной части Украины, но с пониманием того, что у Киева будет возможность вступить в НАТО. Еще 29% респондентов выступают за возвращение Украине всей ее территории и лишь 8% опрошенных хотели бы полной капитуляции Украины", - говорится в комментарии агентства STEM к результатам исследования, опубликованным во вторник.
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По мнению 47% чехов, масштаб военной помощи, которую их страна оказывает Украине, слишком велик. Около трети людей считают помощь адекватной и лишь 4% - недостаточной. Остальные затруднились ответить на этот вопрос.
С июня прошлого года доля тех, кто оценивает военную помощь как чрезмерную, выросла на четыре процентных пункта. "При этом важно иметь в виду, что здесь речь идет только о военной помощи. Из других исследований мы знаем, что чешская общественность гораздо более благосклонно относится к другим формам поддержки Украины, особенно к гуманитарной и восстановительной помощи", - подчеркнул в комментарии аналитик агентства STEM Иржи Таборский.
По данным чешского МВД, в республике в настоящее время находятся около 395 тысяч беженцев с Украины, покинувших свою страну после февраля 2022 года. По мнению 54% участников исследования, Чехия и дальше должна продолжать оказывать им помощь, однако лишь 34% чехов полагают, что эти беженцы приносят пользу их стране.
Половина респондентов считают интеграцию украинских беженцев на чешский рынок труда успешной. При этом 40% опрошенных назвали хорошим процесс владения беженцами чешским языком и в целом их адаптацию к местным обычаям и традициям.
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Данное исследование было проведено агентством STEM в период с 16 по 25 января 2025 года, в нем приняли участие 1034 человека разного возраста, пола, вероисповедания, уровня образования, социального и профессионального положения, проживающие в больших и малых населенных пунктах во всех краях республики. О допустимых погрешностях не сообщается.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
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