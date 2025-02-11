https://ria.ru/20250211/ukraina-1998616628.html

Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи

Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи - РИА Новости, 11.02.2025

Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи

Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи, заявил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:55:00+03:00

2025-02-11T13:55:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи, заявил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии "О принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Он добавил, что указанное соглашение было подписано 17 декабря 1992 года в Киеве.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982742569.html

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в мире, украина, белоруссия, киев, верховная рада украины