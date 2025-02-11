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Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи
Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи - РИА Новости, 11.02.2025
Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи
Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи, заявил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:55:00+03:00
2025-02-11T13:55:00+03:00
2025-02-11T13:55:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Украина вышла из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи, заявил во вторник представитель кабмина страны в Верховной раде Тарас Мельничук. "Прекращено действие соглашения между правительством Украины и правительством Белоруссии "О принципах сотрудничества и условиях взаимоотношений в области связи", - написал Мельничук в своем Telegram-канале. Он добавил, что указанное соглашение было подписано 17 декабря 1992 года в Киеве.
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в мире, украина, белоруссия, киев, верховная рада украины
В мире, Украина, Белоруссия, Киев, Верховная Рада Украины
Украина прекратила сотрудничество с Белоруссией в области связи
Киев вышел из соглашения с Белоруссией о сотрудничестве в области связи