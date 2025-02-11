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Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК - РИА Новости, 11.02.2025
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13:21 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998607781.html
Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК
Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК - РИА Новости, 11.02.2025
Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК
Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против РФ, главные цели киевского режима - объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов,... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:21:00+03:00
2025-02-11T13:21:00+03:00
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украина
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александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
безопасность
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против РФ, главные цели киевского режима - объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова. Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы. "Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий в целях причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан. Продолжаются попытки наносить удары вглубь территории нашей страны с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов", - говорится в сообщении.
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россия, украина, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность
Россия, Украина, Москва, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ, Безопасность
Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК

Бортников: Киев усиливает интенсивность терактов и диверсий против ТЭК и ОПК

© ФСБ РФФСБ пресекла попытку совершения ДТА на газопроводе "Южный поток" в Волгоградской области. Кадр видео
ФСБ пресекла попытку совершения ДТА на газопроводе Южный поток в Волгоградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© ФСБ РФ
ФСБ пресекла попытку совершения ДТА на газопроводе "Южный поток" в Волгоградской области. Кадр видео
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против РФ, главные цели киевского режима - объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.
"Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий в целях причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан. Продолжаются попытки наносить удары вглубь территории нашей страны с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов", - говорится в сообщении.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2024-2025 годах
14 января, 09:32
 
РоссияУкраинаМоскваАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФБезопасность
 
 
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