https://ria.ru/20250211/ukraina-1998607781.html

Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК

Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК - РИА Новости, 11.02.2025

Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК

Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против РФ, главные цели киевского режима - объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов,... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:21:00+03:00

2025-02-11T13:21:00+03:00

2025-02-11T13:21:00+03:00

россия

украина

москва

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

безопасность

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против РФ, главные цели киевского режима - объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова. Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы. "Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий в целях причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан. Продолжаются попытки наносить удары вглубь территории нашей страны с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250114/terakty-1993585925.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, украина, москва, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф, безопасность