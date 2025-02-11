Украина усиливает интенсивность терактов против России, заявил НАК
Бортников: Киев усиливает интенсивность терактов и диверсий против ТЭК и ОПК
© ФСБ РФФСБ пресекла попытку совершения ДТА на газопроводе "Южный поток" в Волгоградской области. Кадр видео
© ФСБ РФ
ФСБ пресекла попытку совершения ДТА на газопроводе "Южный поток" в Волгоградской области. Кадр видео
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Украина усиливает интенсивность терактов и диверсий против РФ, главные цели киевского режима - объекты ТЭК, транспортного и оборонно-промышленного комплексов, говорится в сообщении информационного центра Национального антитеррористического комитета со ссылкой на директора ФСБ Александра Бортникова.
Отмечается, что во вторник в Москве под руководством председателя НАК, директора ФСБ России Александра Бортникова состоялось заседание НАК, на котором рассмотрены вопросы деятельности федеральных органов исполнительной власти по профилактике террористических угроз в СВО, выработаны допмеры и определены приоритетные направления совершенствования этой работы.
"Открывая заседание, Бортников отметил, что киевский режим наращивает интенсивность совершения терактов и диверсий в целях причинить ущерб нашей экономике и запугать граждан. Продолжаются попытки наносить удары вглубь территории нашей страны с помощью оружия и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых Западом. Первоочередными целями киевских террористов остаются объекты топливно-энергетического, транспортного и оборонно-промышленного комплексов", - говорится в сообщении.