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На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали
На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали - РИА Новости, 11.02.2025
На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали
Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T13:18:00+03:00
2025-02-11T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности (Украины - ред.)", - написала Свириденко в соцсети Х. При этом она добавила, что Киев намерен "активно работать" с партнерами, чтобы найти оптимальное решение по этому вопросу до 12 марта. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году металлопродукция и сталь были вторым по объемам товаром для экспорта Украины и потеря этой сферы сократит налоговые поступления, а также лишит армию необходимых материалов для производства брони. Ранее Каленков заявлял, что металлургическая промышленность Украины проходит самый сложный период с начала конфликта.
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украина, сша, киев, дональд трамп, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали
Свириденко: решение США по стали затронет металлургическую отрасль Украины