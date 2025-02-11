https://ria.ru/20250211/ukraina-1998606777.html

На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали

На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали - РИА Новости, 11.02.2025

На Украине рассказали о последствиях введения США пошлин на импорт стали

Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T13:18:00+03:00

2025-02-11T13:18:00+03:00

2025-02-11T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Введение США пошлин на импорт стали и алюминия затронет металлургическую отрасль Украины, заявила министр экономики Украины Юлия Свириденко. Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия. "Решение США ввести тарифы на нашу сталь с 12 марта, естественно, отразится на металлургической промышленности (Украины - ред.)", - написала Свириденко в соцсети Х. При этом она добавила, что Киев намерен "активно работать" с партнерами, чтобы найти оптимальное решение по этому вопросу до 12 марта. Ранее американская газета New York Times сообщила со ссылкой на директора компании "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, что в прошлом году металлопродукция и сталь были вторым по объемам товаром для экспорта Украины и потеря этой сферы сократит налоговые поступления, а также лишит армию необходимых материалов для производства брони. Ранее Каленков заявлял, что металлургическая промышленность Украины проходит самый сложный период с начала конфликта.

https://ria.ru/20250211/ukraina-1998604242.html

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