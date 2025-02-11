В восьми областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции украинского метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции украинского метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 11.57 мск.
Ранее тревога была объявлена в Сумской области, там она действует уже порядка трех часов.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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