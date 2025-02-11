https://ria.ru/20250211/ukraina-1998578493.html

В Херсоне снова прогремели взрывы

В Херсоне снова прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2025

В Херсоне снова прогремели взрывы

Очередные взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T11:46:00+03:00

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2025-02-11T11:46:00+03:00

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МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрывах в Херсоне. "В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлена. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250211/vzryvy-1998532095.html

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в мире, россия, херсон, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины