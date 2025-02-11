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В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы - РИА Новости, 11.02.2025
В Черкассах прогремели взрывы
Взрывы прогремели во вторник в Черкассах на Украине, сообщает телеканал "Новости.LIVE". РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T10:12:00+03:00
2025-02-11T10:12:00+03:00
2025-02-11T10:12:00+03:00
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Взрывы прогремели во вторник в Черкассах на Украине, сообщает телеканал "Новости.LIVE". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черкасской области воздушная тревога не объявлена. "В Черкассах прогремели взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Новости.LIVE". По данным телеканала, предварительно, в городе работают средства противовоздушной обороны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Черкассы, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Черкассах прогремели взрывы
В Черкассах прогремели взрывы, воздушная тревога не объявлена