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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:40 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998545211.html
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.02.2025
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T09:40:00+03:00
2025-02-11T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 9.22 мск. Ранее во вторник тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и частично Черкасской областях, там она продолжает действовать. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250211/ukraina-1998544717.html
https://ria.ru/20241213/spetsoperatsiya-1988952349.html
россия
запорожская область
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россия, запорожская область, днепропетровская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди у бетонного укрытия
Люди у бетонного укрытия - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди у бетонного укрытия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 фев – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в регионах была объявлена практически одновременно – в 9.22 мск.
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Ранее во вторник тревога была объявлена в Киевской, Полтавской и частично Черкасской областях, там она продолжает действовать.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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