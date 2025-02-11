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Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол
Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:43:00+03:00
2025-02-11T19:43:00+03:00
2025-02-11T19:43:00+03:00
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "С самого начала (конфликта) Турция оказала готовность к содействию политическому урегулированию. Её усилия в этом направлении получали должную оценку российской стороны… Готовность внести вклад Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, при этом Москва исходит из того, что странам, претендующим на посредническую роль в урегулировании украинского кризиса, "следовало бы придерживаться принципам равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта".
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в мире, турция, россия, украина, алексей ерхов
В мире, Турция, Россия, Украина, Алексей Ерхов
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол
Посол Ерхов: Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине