https://ria.ru/20250211/turtsiya-1998715787.html

Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол

Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025

Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол

Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 11.02.2025

2025-02-11T19:43:00+03:00

2025-02-11T19:43:00+03:00

2025-02-11T19:43:00+03:00

в мире

турция

россия

украина

алексей ерхов

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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "С самого начала (конфликта) Турция оказала готовность к содействию политическому урегулированию. Её усилия в этом направлении получали должную оценку российской стороны… Готовность внести вклад Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, при этом Москва исходит из того, что странам, претендующим на посредническую роль в урегулировании украинского кризиса, "следовало бы придерживаться принципам равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта".

https://ria.ru/20250127/galuzin-1995760491.html

турция

россия

украина

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в мире, турция, россия, украина, алексей ерхов