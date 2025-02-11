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Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
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19:43 11.02.2025
https://ria.ru/20250211/turtsiya-1998715787.html
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 11.02.2025
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол
Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и... РИА Новости, 11.02.2025
2025-02-11T19:43:00+03:00
2025-02-11T19:43:00+03:00
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украина
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов. "С самого начала (конфликта) Турция оказала готовность к содействию политическому урегулированию. Её усилия в этом направлении получали должную оценку российской стороны… Готовность внести вклад Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, при этом Москва исходит из того, что странам, претендующим на посредническую роль в урегулировании украинского кризиса, "следовало бы придерживаться принципам равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта".
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в мире, турция, россия, украина, алексей ерхов
В мире, Турция, Россия, Украина, Алексей Ерхов
Турция готова к участию в урегулировании конфликта на Украине, заявил посол

Посол Ерхов: Турция готова внести вклад в урегулирование конфликта на Украине

© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой РеспубликеПосол России в Анкаре Алексей Ерхов
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Фото : Посольство Российской Федерации в Турецкой Республике
Посол России в Анкаре Алексей Ерхов
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АНКАРА, 11 фев – РИА Новости. Турция проявляет готовность внести вклад в урегулирование на Украине, Россия открыта к обсуждению реалистичных инициатив и предложений, заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
«
"С самого начала (конфликта) Турция оказала готовность к содействию политическому урегулированию. Её усилия в этом направлении получали должную оценку российской стороны… Готовность внести вклад Турция проявляла и на более поздних этапах, проявляет и сейчас. Мы в России открыты к обсуждению реалистичных мирных инициатив и предложений", - сказал посол в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, при этом Москва исходит из того, что странам, претендующим на посредническую роль в урегулировании украинского кризиса, "следовало бы придерживаться принципам равноудаленности и не ассоциировать себя с одной из сторон конфликта".
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В МИД выразили готовность к предложениям посредничества по Украине
27 января, 17:32
 
В миреТурцияРоссияУкраинаАлексей Ерхов
 
 
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